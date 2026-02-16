«Аэродиск» представляет новую модель в линейке СХД Engine AQ 460

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представляет новую систему хранения данных Engine AQ 460, рассчитанную на высокие нагрузки и масштабируемость, в том числе, за счет реализованной поддержки NVMe-накопителей.

Новая система развивает успех предыдущей модели Engine AQ 440, сохраняя преемственный форм-фактор, но предлагая принципиально новый уровень производительности и гибкости конфигурации.

Engine AQ 460 позволяет бизнесу уверенно работать с критичными приложениями, обеспечивая высокую производительность, бесперебойность и возможность роста без замены инфраструктуры. Это готовое решение для виртуальных сред, крупных баз данных и аналитики в реальном времени, актуальное на годы вперед.

Ключевые технические особенности Engine AQ 460:

Высокая производительность: четыре высокопроизводительных процессора, новая скоростная шина PCIe 4.0 и поддержка NVMe-накопителей обеспечивают максимальную скорость обработки данных.

Большой объем кэш-памяти: 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ.

Масштабируемость: поддержка до 608 накопителей, включая до 48 высокоскоростных NVMe SSD. Встроенная дисковая корзина вмещает до 24 накопителей SAS SSD или NL-SAS. Возможны гибридные конфигурации (SSD + HDD).

Гибкость подключения: встроенные порты 4 x 10/25 Гбит/с и до 8 слотов для адаптеров расширения. Максимальная конфигурация: 28 портов Ethernet 10/25 Гбит/с, 12 портов 100 Гбит/с или 24/12 портов Fibre Channel 16/32 Гбит/с.

Совместимость: интеграция с отечественными операционными системами, средами виртуализации, средствами резервного копирования и СУБД.

Повышенная надежность и доступность: поддержка архитектуры Symmetric Active-Active и протокола NVMe over Fabric (TCP) обеспечивает отказоустойчивость, минимальные задержки и непрерывность работы при пиковых нагрузках. Поддержка End-to-End NVMe отражает переход рынка СХД к архитектурам, изначально ориентированным на массовый параллелизм доступа и минимальные задержки. Аппаратные возможности дополняет новая версия ПО «Восток» 6 с обновленным интерфейсом и улучшенной производительностью. В типовых сценариях Engine AQ 460 показывает прирост производительности до 30% по сравнению с другими моделями линейки.

Система сохранила ценовую доступность модели Engine AQ 440 при возросших возможностях. Поставки корпоративным заказчикам, в том числе из финансового и телекоммуникационного секторов, стартовали в I квартале 2026 г.

«Аэродиск Engine AQ 460» — качественный шаг вперед в плане функциональности наших СХД класса mid-range. Более производительные процессоры, NVMe-накопители, переход на PCIe 4.0 и увеличение портовой емкости позволяют закрывать задачи, ранее требовавшие перехода на более дорогие платформы. С появлением Engine AQ 460 задачи по модернизации инфраструктуры хранения данных можно будет решать, оставаясь в рамках привычных бюджетных рамок», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродиск».

«Аэродиск Engine AQ 460» — это следующий этап в эволюции наших систем хранения. Мы обновили аппаратную платформу и добавили в ПО новый функционал, которого ждал рынок. В результате получился сбалансированный продукт для максимально широкого круга сценариев использования. Его выпуск в очередной раз доказывает, что ведущие российские производители способны создавать современные и качественные изделия, отвечающие растущим запросам рынка», — отметил Роман Харыбин, директор департамента по развитию систем хранения данных компании «Аквариус».