CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли

Исследователи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН разработали математический подход, позволяющий учитывать неравномерно поступающие данные при численном моделировании динамических процессов. Работа посвящена задачам ассимиляции данных со спутников и ориентирована на обработку информации дистанционного зондирования Земли, где данные часто поступают с пропусками и содержат погрешности. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и могут быть неполными или зашумленными, что усложняет построение устойчивых моделей и прогнозов. Классические вычислительные методы, как правило, предполагают отсутствие пропусков, из-за чего их применение к реальным данным дистанционного зондирования оказывается ограниченным.

В своей работе ученые МГУ рассматривают задачи усвоения данных со спутников для эволюционных уравнений, описывающих состояние морских акваторий. Авторы проанализировали итерационные численные методы и показали, как параметры регуляризации и особенности входных данных влияют на устойчивость решения. Особое внимание уделено корректности восстановления характеристик процесса по ограниченному набору наблюдений.

Предложенный подход позволяет более точно учитывать влияние данных и определять чувствительность вычислительных моделей к ошибкам измерений. Это важно при обработке спутниковых наблюдений, где неполнота информации являются типичной ситуацией, а устойчивость численных алгоритмов напрямую влияет на качество результатов.

«При работе с данными дистанционного зондирования мы почти всегда сталкиваемся с нерегулярным поступлением информации и ошибками в данных наблюдений. Учет этих факторов на уровне математической модели и численных методов позволяет повысить надежность вычислений и сделать результаты более устойчивыми, что повышает точность модельных прогнозов», — отметил Евгений Пармузин, доцент кафедры вычислительных технологий и моделирования ВМК МГУ и старший научный сотрудник ИВМ РАН.

Авторы подчеркивают, что предложенные методы могут использоваться при обработке данных дистанционного зондирования Земли, а также в других задачах моделирования, где требуется восстановление состояния системы по запаздывающей или неполной информации.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» и были поддержаны проектом РНФ № 19-71-20035.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России запущен первый стратосферный БПЛА для развертывания 5G

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще