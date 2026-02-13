CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Napoleon IT внедрила ИИ-ассистента для внутренней техподдержки сети магазинов «Подружка»

Компания Napoleon IT объявила о завершении промышленного внедрения корпоративного ИИ-ассистента для внутренней техподдержки сети магазинов «Подружка». Решение на базе LLM и RAG развернуто в 600 магазинах сети, где им пользуются более 3 тыс. сотрудников.

ИИ-ассистент обеспечивает продавцов и администраторов быстрым доступом к корпоративным знаниям и внутренним регламентам в режиме реального времени. Бот работает через Telegram и помогает сотрудникам получать подтвержденные ответы по внутренним инструкциям без необходимости отвлекаться от основных рабочих задач.

Решение в облачной инфраструктуре использует open-source LLM Gemma в связке с RAG-подходом: модель генерирует ответы на основе извлеченного контекста из внутренних корпоративных документов без обращения к внешним облачным LLM-сервисам. Среднее время ответа составляет до 5 секунд. ИИ-ассистент поддерживает работу с документами любых текстовых форматов. Авторизация по Telegram ID обеспечивает безопасный доступ только для сотрудников.

По итогам внедрения компания зафиксировала сокращение времени поиска информации на 95%, снижение количества операционных ошибок и ускорение обслуживания покупателей. Дополнительным эффектом стало снижение нагрузки на старших сотрудников и ускорение адаптации новых. ИИ-ассистент позволяет новичкам получать единообразные и актуальные ответы, не привлекая коллег.

В дальнейшем компании планируют на базе ИИ-ассистента сформировать единую платформу для трансформации внутренних процессов всей сети, включая обучение и адаптацию персонала, автоматический анализ документов, поддержку категорийных менеджеров и закупок, ассистентов для ИТ-специалистов. Ожидается, что развитие платформы позволит повысить операционную эффективность, снизить риски и обеспечить единый стандарт знаний во всех магазинах сети.

«Решение с ИИ-ассистентом для розницы — важный и один из первых шагов по использованию ИИ в оптимизации рутинных процессов в компании. Мы уверены, что используя технологии на базе LLM и агентов, мы получим качественный рост производительности во всех процессах компании. Сможем это сделать быстро и экономически оправдано», — отметил ИТ-директор сети «Подружка» Дмитрий Мамонтов.

«Ключевая сложность в ИИ — не сама технология, а ее адаптация под конкретные условия бизнеса. Этот проект демонстрирует нашу прикладную экспертизу в ИИ и способность быстро внедрять решения, которые устойчиво работают в ежедневных операциях», — сказал коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.

