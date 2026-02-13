Каждая седьмая покупка в рассрочку в «М.Видео» совершается с использованием нового BNPL-сервиса «Порублю»

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что с момента запуска нового BNPL-сервиса оплаты частями «Порублю» его доля среди всех кредитных продаж Компании достигла уже 15%. При этом объем выдач в денежном выражении демонстрировал более чем двукратный рост каждый месяц с момента запуска в августе 2025 г., что подтверждает высокую востребованность формата среди клиентов. Таким образом, каждая седьмая покупка в кредит в М.Видео сейчас осуществляется через BNPL-сервис. Наиболее активный спрос среди пользователей фиксируется в крупнейших городах страны — в число лидеров по количеству оформленных через него покупок входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Челябинск и Краснодар. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель BNPL-сервиса «Порублю» Олег Гарифуллин: «”Порублю” подтвердил, что формат BNPL востребован у широкой аудитории. Сегодня это уже не дополнительная опция к кредитным продуктам, а самостоятельный инструмент оплаты, который формирует до 15% чеков в кредитном сегменте. Мы видим устойчивую динамику роста нового сервиса и расширяем его параметры — увеличиваем сроки, лимиты и каналы подключения. Наша задача — встроить BNPL в повседневные сценарии покупок и сделать его полноценной частью финтех-экосистемы "М.Видео"».

Если на старте «Порублю» был доступен только онлайн со сроками от двух до четырех месяцев и лимитом до 20 тыс. руб., то сегодня онлайн-клиентам доступны форматы на 2, 3, 4, 6, 9 и 12 месяцев с увеличенным лимитом до 109 тыс. руб.. Параллельно развивается офлайн-направление: в розничных магазинах сервис работает на сроках 2, 3, 4 и 6 месяцев с лимитом до 50 тыс. руб.

Наиболее востребованным форматом остается срок шесть месяцев — на него приходится 45,8% оформленных покупок. Доля четырехмесячного срока составляет 21,5%, двухмесячного — 20%, трехмесячного — 12,7%. Это подтверждает, что клиенты все чаще выбирают более длительные сроки для комфортного распределения платежей.

Компания «М.Видео» запустила сервис «Порублю» в августе 2025 г. как цифровое решение для оплаты покупок частями без оформления классического кредита.