«МегаФон» внедрил цифровую платформу в компании «Оптиксервис»

«МегаФон» подключил к платформе для бизнеса одно из предприятий Новосибирска «Оптиксервис», поставщика контактных линз и аксессуаров для зрения. Благодаря решению оператора компания снизила риски утечки данных, повысила продуктивность сотрудников и безопасность корпоративной почты. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Облачные сервисы становятся популярнее, поскольку могут объединять всё, что нужно для совместной продуктивной работы: почту, календарь, мессенджеры, звонки, задачи и хранилище данных. Одно из преимуществ платформы оператора — повышенная безопасность. Вся важная информация о компании, включая персональные данные, коммерческие предложения и договорная документация, обрабатывается исключительно внутри корпоративной инфраструктуры «МегаФона». Такой подход обеспечивает максимальную защиту конфиденциальных данных партнёра.

Компания «Оптиксервис» подключила сервис «Почта». Продукт отличается простотой использования благодаря удобному веб-интерфейсу, наличию мобильного приложения и не требует сложных настроек от администратора. Электронная почта оснащена встроенным переводчиком, поддерживающим русский, английский, французский, испанский и немецкий языки, а также функцией озвучивания писем ботом «Маруся». Сервис умеет с помощью нейросети быстро составлять краткий ответ, даже не открывая письма. Платформа характеризуется быстрым стартом: перенос всех данных и их синхронизация занимают всего один день.

«Мы предложили клиенту надёжную альтернативу иностранным продуктам — решение от ведущих российских разработчиков ПО. Внедрение таких систем упрощает импортозамещение и подходит для повседневной работы в крупных компаниях, а также в малом и среднем бизнесе. Наш приоритет — стабильная поддержка и развитие цифровой независимости в столице Сибири. Сегодня мы успешно выполняем эту задачу. Продажи услуги «Платформа для бизнеса» выросли в Сибирском филиале компании за прошлый год в 2,5 раза относительно 2024 г., а по России в 1,8 раза», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

«Для сервисных компаний цифровая платформа — это не просто средство автоматизации, а ресурс для развития. Мы работаем в условиях высокой конкуренции более 20 лет и такие решения становятся важным компонентом эффективной бизнес-стратегии, помогают укреплять наши позиции на рынке», — сказал директор компании «Оптиксервис» Андрей Строганцев.

