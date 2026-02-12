CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«1С Про Консалтинг»: у ИТ и HR-специалистов появился инструмент для генерации инструкций из видео

Компания «1С Про Консалтинг» представила новый инструмент на платформе для создания ИИ-агентов «Просковья». Он автоматизирует процесс создания инструкций на основе видео. Продукт позволит быстрее решать одну из наиболее частых задач ИТ и HR-специалистов компании — подготовку документации для нового функционала. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

«ИИ Просковья» — это платформа для многостороннего применения ИИ в «»

с использованием больших языковых моделей (LLM). Ее ключевой функционал позволяет осуществлять коммуникацию с системой «1С» на естественном языке, исключая необходимость владения специальным языком запросов или бухгалтерской терминологией. Платформа обеспечивает автоматическое построение отчетности по запросам пользователя на естественном языке и имеет рекомендательную систему для аналитики на основе сформированных отчетов. Кроме того, она позволяет развернуть поисковую систему на технологии RAG для работы с документами в форматах DOCX, PDF и PPTX.

Новый инструмент упрощает подход к документированию. Теперь вместо перемещения между текстовым редактором, программным продуктом и инструментами для работы с изображениями пользователь может записать короткое видео с устным объяснением алгоритма работы. Ссылка на видео отправляется в Telegram-бот, который генерирует структурированную инструкцию в формате DOCX — с четкими разделами, абзацами, релевантными иллюстрациями и тайм-кодами.

Процесс обработки данных включает несколько этапов. После получения ссылки на видео из хранилища данных, система скачивает файл. Затем видео конвертируется, из него извлекается и очищается от шумов аудиодорожка. Аудио транскрибируется, после чего полученный текст проходит этап коррекции для преобразования устной речи в письменный формат.

После этого ИИ-модель разбивает текст на абзацы. Логические разделы в инструкции определяются языковой моделью, которая анализирует текст частями. Важной особенностью обновленного ИИ-помощника является то, что необходимость и место для вставки скриншотов теперь также определяет ИИ. Система анализирует каждый абзац и сопоставляет его с временной меткой в видео, чтобы автоматически захватить и встроить соответствующий кадр.

«Наши ИТ и HR-специалисты часто сталкиваются с задачей написания инструкций. Каждый новый функционал требует тщательной подготовки документации, создания скриншотов, форматирования текста и длительной редактуры. Мы самостоятельно прошли весь путь от ручной сборки документации до практически полной ее автоматизации и реализовали этот функционал в новой версии ИИ-помощника. Ключевой идеей было поручить ИИ не только транскрибацию, но и смысловое структурирование текста, а также принятие решения о том, в какие моменты видео пользователю нужна визуальная подсказка в виде иллюстраций. Именно этот подход позволяет существенно сократить время разработчиков на создание первичной документации. Сегодня обновленная версия “Просковьи” доступна всем клиентам нашей компании», — сказал технический архитектор «1С Про Консалтинг» Алексей Ваганов.

«Такой ИИ-помощник значительно сокращает время при создании учебных материалов на основе видео. Теперь на основе записи проведенного обучения можно создать объемный лонгрид - исчерпывающий учебный материал, который, помимо видео-фрагментов, будет также содержать краткое изложение ключевых пунктов с иллюстрациями по теме», — отметила Татьяна Турбина, директор по HR-консалтингу «1С Про Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще