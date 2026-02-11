Wildberries интегрировала WB ID в сервис путешествий FUN&SUN

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна клиентам на сайте туроператора FUN&SUN. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

WB ID — это единый профиль клиента для быстрой авторизации пользователя на всех ресурсах Wildberries & Russ и сайтах партнеров. В едином профиле отображаются все активные сессии и указанные личные данные — ими можно управлять без перехода в отдельный сервис.

С WB ID все клиенты туроператора — как новые, так и уже использующие сервис — могут проходить авторизацию всего за один клик без повторной регистрации. Для этого необходимо хотя бы раз воспользоваться любым сервисом Wildberries & Russ, зарегистрировав номер телефона. На данный момент сервис авторизации уже доступен в том числе на сторонних онлайн-ресурсах, в дальнейшем количество площадок, где появится авторизация с помощью WB ID, будет увеличиваться.

«Первая экосистемная интеграция с сервисом WB ID — это стратегический шаг к созданию единого и безопасного цифрового пространства для наших пользователей. Теперь клиентам нашего партнера-туроператора стало проще получить доступ ко всей экосистеме сервисов с использованием своего единого профиля. Наша ключевая задача — обеспечить не только удобство, но и высокий уровень защиты. Бесшовная аутентификация в браузере посредством WB ID позволяет пользователям совершать переход между сервисами, без необходимости повторного ввода данных. Таким образом, мы делаем взаимодействие с сервисами максимально плавным, в том числе улучшая клиентский опыт», — сказал директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству Wildberries & Russ Сергей Камшилин.

«Мы последовательно работаем над улучшением клиентского пути и развитием цифровых сервисов для туристов. Возможность аутентификации через WB ID — это шаг к более удобному и быстрому доступу к нашей платформе для пользователей одной из крупнейших экосистем в России. Мы рассчитываем, что такое решение упростит взаимодействие пользователей платформы с сервисами FUN&SUN и сделает их опыт более комфортным на всех этапах планирования и оформления путешествия», — сказал ИT-директор туроператора FUN&SUN Сергей Колбасов.

Стратегическое партнерство Wildberries & Russ с FUN&SUN направлено на развитие туристических сервисов. Объединяя технологическую платформу и рекомендательные алгоритмы с многолетним опытом в туриндустрии, компании предлагают путешественникам качественно новые туристические продукты.