CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В «Контур.EDI» появилась возможность создавать титулы ЭТрН из EDI-сообщений

Торговые сети и их поставщики теперь могут создавать черновики своих титулов электронной транспортной накладной напрямую из EDI-сообщений об отгрузке и приемке. Это экономит время при работе с перевозочными документами и снижает количество ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователи веб-версии и интеграционных решений «Контур.EDI» и сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» теперь могут формировать черновики первого и третьего титулов электронной транспортной накладной (ЭТрН) на основе EDI-сообщений.

Функция актуальна в связи с переходом транспортных накладных в обязательный электронный формат с 1 сентября 2026 г., что закреплено в Федеральном законе от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Перейти на ЭТрН нужно будет всем участникам коммерческих грузоперевозок: перевозчикам, отправителям и получателям грузов. В зависимости от роли компания формирует ЭТрН или подписывает в ней свой раздел (титул).

Поставщик в транспортной накладной выступает в роли грузоотправителя. После получения и обработки заказа от торговой сети у него формируется EDI-сообщение Desadv с уведомлением о возможности создания ЭТрН. По клику открывается интерфейс для формирования накладной, в которой часть полей уже заполнена автоматически. Поставщику остается указать данные участников перевозки и подписать титул грузоотправителя квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Торговая сеть как грузополучатель во время приемки может сформировать черновик третьего титула ЭТрН из сообщения Recadv. Статус ЭТрН все участники отслеживают в интерфейсе «Контур.EDI», а работают с накладной в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока», переключаясь между окнами.

Интеграция двух решений помогает автоматизировать работу с ЭТрН, что экономит время и снижает риск ошибок в документе.

Елена Гергерт, менеджер по развитию «Контур.EDI»: «Переход на ЭПД — это важная и масштабная задача, особенно для крупных игроков рынка: торговых сетей и их поставщиков. Они обеспечивают значительную долю перевозок в России, и на них будет приходиться большой объем электронных документов. Мы работаем над тем, чтобы упростить процесс работы с ЭПД для ритейлеров и их партнеров. В будущем планируем добавить еще ряд возможностей для работы с ЭПД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще