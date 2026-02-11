CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны

МТС проанализировала интерес к цифровым сервисам со стороны бизнеса и государственных организаций Новосибирской области и выявила направления, на которые был самый высокий спрос. В 2025 г. новосибирские компании больше всего инвестировали в облачные технологии и системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Уровень цифровизации бизнеса в регионах определялся по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024-2025 гг.

По объему инвестиций в облака новосибирские компании обогнали остальной бизнес не только в Сибири, но и в целом в восточной части России. В ответ на растущий спрос сибирских компаний на вычислительные ресурсы, MWS Cloud увеличила емкость своего дата-центра в Новосибирске более чем в три раза.

Новосибирский бизнес также стал одним из лидеров по инвестициям в видеонаблюдение. По объему вложений в эти решения регион оказался на первом месте в восточной части страны и на третьем в целом по России, уступив только Москве и Нижегородской области. При этом отрасль показывает и значительную динамику выручки: по сравнению с 2024 г. в 2025 г. новосибирские компании вложили в полтора раза больше средств на эти решения.

«Новосибирская область — один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и госсектора. По объему инвестиций в самые передовые цифровые решения — облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение и IoT-решения — регион оказался в топе по стране и лидером в восточной части России. Рост инвестиций в отечественные сервисы отражает объективную рыночную динамику. На фоне усиления киберугроз и санкций внедрение российских технологий, гарантирующих операционную устойчивость и безопасность данных, превращается в необходимость для бизнеса», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще