Modus и IT Business Solutions подписали партнерское соглашение

Российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными Modus и группа компаний IT Business Solutions, поставщик ИT-услуг и решений для корпоративного сектора, заключили стратегическое партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании предложат рынку комплексные решения Modus – Modus BI и Modus ETL для цифровой трансформации и эффективного управления данными. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Цель партнерства – создать для российского бизнеса предложение, которое объединит аналитические технологии Modus c экспертизой IT Business Solutions в области внедрения и сопровождения систем управления данными.

IT Business Solutions войдет в партнерскую сеть Modus и будет предлагать клиентам полный цикл услуг: от консалтинга и тестирования до интеграции, технической поддержки и развития решений DQM.

Компании помогут клиентам выстроить работу с данными за счет комплексного подхода, объединяющего передовое ПО, его внедрение и поддержку. Пользователи смогут самостоятельно создавать отчеты без глубоких технических знаний, а совместная экспертиза партнеров будет сфокусирована на конкретных бизнес-результатах, таких как повышение операционной эффективности, ускорение принятия решений и не только. Кроме того, филиальная сеть IT Business Solutions обеспечит клиентам по всей России доступ к локальной технической поддержке.

«Это партнерство — стратегический шаг для расширения нашего присутствия на рынке. Мы хотим показать бизнесу, что современные аналитические инструменты могут быть простыми и доступными. Экспертиза и клиентоориентированность IT Business Solutions помогут максимально раскрыть ценность наших продуктов для заказчиков», — отметил Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus.

«Мы постоянно анализируем рынок в поиске лучших технологий для наших клиентов. Растущий спрос на BI-решения требует от нас предлагать не просто инструмент, а гарантированный бизнес-результат. Решения Modus, разрабатываемые и поддерживаемые в России, полностью соответствуют нашим требованиям по функциональности и гибкости. Уверен, что вместе мы сможем помочь множеству компаний сделать их управление более цифровым и эффективным», — сказал Марат Садыков, управляющий партнер IT Business Solutions.