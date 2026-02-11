220 интерактивных дашбордов: компания «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области»

В Нижегородской области завершен проект модернизации Информационно-аналитической системы «Ситуационный центр» (ИАС СЦ). Проект реализован российской компанией «Триафлай» на базе собственной импортонезависимой low-code /no-code платформы. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Обновление системы стало стратегически важной задачей в рамках цифровой трансформации Нижегородской области. ИАС СЦ, ранее использовавшийся в регионе, не соответствовал текущим требованиям по гибкости, масштабируемости и визуализации. Необходимость постоянного привлечения разработчиков даже для незначительных изменений, низкий уровень интерактивности отчетов и ограниченная интеграция с внешними системами существенно снижали его эффективность.

В рамках модернизации компания «Триафлай» разработала и внедрила полностью обновленную архитектуру ИАС СЦ, основанную на модульном принципе. Это позволило реализовать единое цифровое пространство для сбора, обработки, анализа и визуализации данных.

Ключевым требованием к проекту являлось формирование единой среды мониторинга социально-экономического развития региона с возможностью создания персонализированных дашбордов для различных уровней пользователей. На платформе «Триафлай» это реализовано с помощью модулей личных кабинетов, в том числе для высших должностных лиц, позволяющих в режиме реального времени отслеживать критически важные индикаторы и проводить интерактивные презентации.

В рамках проекта внедрено 18 самостоятельных подсистем, которые решают ряд ключевых задач. Среди них: интеграция с существующими системами и сохранение истории данных; улучшение визуализации для принятия управленческих решений; гибкость и масштабируемость под растущие объемы данных; мониторинг эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России по указу Президента России №1014; сквозной мониторинг ключевых показателей на региональном и муниципальном уровнях.

В рамках платформы реализованы аналитические модули, обеспечивающие контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Модули позволяют проводить рейтингование ведомств, анализировать обращения граждан, мониторить показатели исполнительской дисциплины. Для этого осуществляется консолидация данных из ФГИС (ЕПГУ, ПГС и др.) и РГИС.

Особое внимание уделено анализу социальной сферы, включая мониторинг здравоохранения, образования, занятости населения.

Аналитический модуль «Экология» включает картографические сервисы, визуализирующие состояние процессов утилизации и обработки ТКО, позволяет осуществлять оперативный мониторинг несанкционированных свалок.

Новая ИАС «Ситуационный центр» обрабатывает более 30 млн записей в реальном времени без потери производительности, включает более 220 интерактивных дашбордов, обеспечивает трехуровневую детализацию отчетов и содержит более 30 уникальных форматов мультиграфиков.

Кроме того, реализованы надежные механизмы передачи информации по API с последующей обработкой полученных результатов с использованием Python, что обеспечивает бесшовную работу системы с внешними и ведомственными источниками. Визуальные инструменты для построения интерфейсов, бизнес-логики и баз данных значительно сокращают объем написания кода вручную, ускоряя процесс разработки. Благодаря унифицированному подходу к разработке конечных решений и встроенным инструментам отладки отчетов, значительно снижается вероятность системных ошибок.

Реализация проекта велась в тесной кооперации исполнителя и заказчика: аналитики данных со стороны Исполнителя и специалисты по процессам от Заказчика объединили экспертизу для поэтапного внедрения low-code решений, максимально адаптированных к реальным управленческим задачам.

Артем Гришковский, генеральный директор «Триафлай»: «Самое сложное сегодня — увидеть полную картину. По мере роста зоны ответственности управленца возрастает и сложность в сборе достоверной, актуальной информации. Возникает потребность в так называемом “источнике правды” — едином пространстве, где все данные сведены, проверены и поданы в понятной форме. Именно такую задачу решает платформа “Триафлай”: она интегрирует разрозненные потоки информации, приводит их к единому стандарту и предоставляет руководителю точную, выверенную картину происходящего, необходимую для принятия обоснованных и своевременных решений».

Платформа «Триафлай» включена в реестр отечественного ПО и входит в перечень рекомендуемых решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Система готова к тиражированию в других регионах России.