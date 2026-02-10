CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цифровой ТОиР с нуля: добывающая промышленность меняет подход к управлению активами

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», отмечает изменение подхода к управлению производственными активами со стороны добывающей промышленности. В 2026 г. отрасль продолжит активный переход к комплексной автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования, при этом ключевой особенностью прошлого года стал запуск EAM-систем на этапе строительства новых производственных мощностей и гринфилд-проектах. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

По словам экспертов Центра экспертизы ТОиР компании «Деснол», российская добывающая промышленность все больше фокусируется на проактивном подходе к управлению производственными активами и внедрении цифровых инструментов еще на этапе строительства новых производственных мощностей. Такой подход позволяет сформировать полную цифровую историю оборудования с первого дня жизненного цикла актива, заложить единые стандарты обслуживания и избежать дорогостоящего ремонта при последующей эксплуатации оборудования и техники.

Эффективность такого подхода подтверждается результатами реализованных совместно с «Деснолом», разработчиком и интегратором EAM-системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП», проектов. Так, на горно-металлургическом комбинате «Удоканская медь» в Забайкалье система внедрялась параллельно со строительством новых мощностей комбината. Благодаря этому предприятие смогло сразу подключать всех сотрудников и вновь вводимые активы к единой информационной среде, что позволило выстроить систему планирования, добиться сокращения трудозатрат на подготовку данных для формирования бюджета ТОиР на 80%, снизить трудоемкость планирования и проведения ремонтов оборудования, планирования ресурсов на 65%.

Команда проекта не только учитывала специфику непрерывного производственного цикла, но и условия эксплуатации оборудования на территории Крайнего Севера, которые в том числе подразумевают тщательное планирование обеспечения ремонтов ресурсами и своевременную поставку запасных частей железнодорожным транспортом. Также необходима качественная система учета простоев и дефектов, ключевых показателей эффективности в работе оборудования (КТГ и MTBF) и объективных данных по наработке и состоянию оборудования.

Компания «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская Платина») развернула и наполнила «1С:ТОИР КОРП» данными еще до начала эксплуатации нового горно-обогатительного комбината. Это позволило на этапе шефмонтажа и пусконаладочных работ фиксировать параметры оборудования, формировать нормативно-справочную информацию, а также управлять небольшими объектами инфраструктуры и эксплуатации. Таким образом предприятие получило возможность видеть историю обслуживания активов с первых дней эксплуатации и плавно адаптировать новых сотрудников к работе в цифровой среде. Предприятие видит эффект в ускорении получения управленческой отчетности на 48%, а также росте оборачиваемости складских запасов на 25%. Среди ожидаемых бизнес-эффектов — повышение готовности критического оборудования на 20–30%, снижение затрат на содержание складских запасов на 10–20%.

