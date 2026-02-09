«Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла производственной компании автоматизировать процесс подготовки производства. Для этого команда «Софтлайн Решений» внедрила в ИТ-инфраструктуру заказчика систему управления жизненным циклом изделия – APPIUS-PLM УЖЦИ. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Это позволило предприятию обеспечить полный контроль над документами, а также повысить скорость доступа к данным и снизить операционные риски. Для успешного перехода на новые бизнес-процессы специалисты «Софтлайн Решений» выполнили необходимые работы по настройке системы, провели обучающие курсы для пользователей: администраторов системы, конструкторов и технологов предприятия. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по импортозамещению и развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Для компании с крупными производственными мощностями и развитым штатом инженеров было важно создать единое цифровое пространство, где хранилась бы точная информация об изделиях. До обращения к «Софтлайн Решениям» документация заказчика хранилась разрозненно на локальных компьютерах сотрудников, что создавало риски потери информации, увеличивало время поиска данных и снижало эффективность совместной работы инженерных подразделений. Внедрение PLM (Product Lifecycle Management, управление жизненным циклом продукта) было необходимо, чтобы исключить работу с устаревшими версиями документов, избежать разработки дубликатов изделий и минимизировать ошибки в процессе коммуникации с производством. Это также позволяло обеспечить оперативный выпуск новых изделий на базе существующих прототипов и быстрый и безопасный доступ к актуальной информации об изделии.

Специалисты «Софтлайн Решений» провели анализ процессов заказчика и предложили систему APPIUS-PLM. Решение соответствовало требованиям компании к управлению данными об изделии и обеспечивало необходимые процессы. При выборе также учитывались следующие факторы: быстрый ввод системы в эксплуатацию, доступный бюджет внедрения, профессионализм технических специалистов. Эксперты «Софтлайн Решений» совместно с клиентом организовали пилотное тестирование, в ходе которого были оценены базовый функционал системы и ее применимость к процессам компании на примере конкретного изделия. Успешная опытная эксплуатация подтвердила правильность выбора, после чего команда «Софтлайн Решений» выполнили внедрение APPIUS-PLM, обеспечив плавный переход заказчика на новые рабочие процессы.

Основным конкурентным преимуществом APPIUS-PLM является ее «идеология»: система работает как конфигурация на платформе «1С». Благодаря этому, пользователи обеспечены едиными справочниками и удобным механизмом интеграции без долгих и дорогостоящих разработок: исключается необходимость в MDM системах, «из коробки» предусмотрена возможность автоматической передачи информации в «1С:ERP» или «1С:УПП». APPIUS-PLM – одно из немногих решений на российском рынке, которое обладает подобным функционалом.

Интеграция позволила клиенту создать единый контур данных, где изменения в конструкторской и технологической документации автоматически передаются в производственную систему, минимизируя при этом ошибки ручного ввода. Еще одним плюсом APPIUS-PLM является открытость кода, поэтому для самостоятельной доработки решения заказчик смог задействовать внутренних специалистов по «1С». Это снизило стоимость владения и ускорило интеграцию PLM в существующие процессы.

«Внедрение системы нам удалось выполнить всего за три месяца, благодаря наличию собственной экспертизы по PLM-решениям. Одной из важных задач проекта стала адаптация системы под требования и регламенты работы конструкторов и технологов. Для решения этой задачи был организован постоянный диалог: еженедельные встречи с представителями заказчика, на которых обсуждались и “переводились” требования – с языка нормативной документации на язык функционала системы и наоборот. Таким образом, система поэтапно настраивалась под реальные процессы компании, что в итоге обеспечило ее комфортное и эффективное использование всеми специалистами. Кроме того, мы выстроили продуктивную коммуникацию с вендором. Наш технический специалист оперативно решал любые вопросы напрямую с разработчиком. Экспертиза и комплексный подход “Софтлайн Решений” позволили гарантировать заказчику скорость, контроль качества и профессиональную поддержку на всех этапах проекта», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

В результате внедрения APPIUS-PLM компания получила единое цифровое пространство, охватывающее весь цикл создания изделия. Теперь все участники процесса работают в единой среде, видя актуальный статус разработки каждого продукта в реальном времени. Вся история и документация управляется системой, формируя полный цифровой портрет изделия. Таким образом, новая система обеспечивает прозрачность и синхронизацию данных на всех этапах, что закладывает основу для цифрового производства и ускоряет вывод новых продуктов на рынок.