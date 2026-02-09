Richat запустила конструктор ИИ-ассистентов для бизнеса без программирования

Компания Richat представила платформу для создания интеллектуальных чат-ботов, которая позволяет малому и среднему бизнесу внедрить ИИ-решения без привлечения разработчиков. Продукт зарегистрирован в Роспатенте и включен в реестр отечественного ПО.

Рынок присутствия брендов в цифровом пространстве переживает структурный сдвиг. В 2025 г. чат-боты активно применяются в различных отраслях — от розничной торговли и финансов до образования и здравоохранения. А согласно отчету DemandSage, уже к 2027 г. чат-боты будут основным инструментом для 25% всех компаний.

По словам представителей Richat, большинство руководителей российских компаний понимают потенциал ИИ, но не знают, с чего начать внедрение. Конструктор решает эту задачу. Система обучается на данных конкретной компании — достаточно загрузить документы в любом формате или указать ссылки на сайт. Программирование при этом не требуется.

Например, производственные компании могут создавать интерактивные инструкции к продукции. HR-отделы использовать ботов для адаптации новых сотрудников — вся необходимая информация доступна в формате диалога. Маркетологи могут загружать данные о конкурентах и получать сравнительный анализ. А техподдержка и FAQ — создавать ботов и снижать на 80% количество обращений к живым операторам.

Отдельное направление — партнерская модель, где веб-студии, SMM-агентства и интеграторы могут использовать ботов для своих клиентов.

ИИ-ассистенты работают круглосуточно, что напрямую влияет на качество клиентского сервиса. Оперативные ответы на запросы повышают лояльность аудитории и конверсию в покупку. При этом бизнес сохраняет контроль над информацией — система обучается только на тех данных, которые компания готова предоставить.

Платформа работает с основными мессенджерами и CRM-системами. Пользователи настраивают поведение ассистента через промпты и управляют правами доступа. Для интеграции с внешними сервисами предусмотрен API.

Richat работает в России и Казахстане. Компания является резидентом крупнейшего в Центральной Евразии технопарка Astana Hub и уже запустила несколько пилотных проектов с крупными компаниями. Доступна бесплатная демоверсия.