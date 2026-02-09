Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью

Ассортимент продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнила компактная биспектральная тепловизионная камера STX-IP5657AL rev.2, которая, в отличие от одноименной модели первого поколения, имеет увеличенную вдвое тепловую чувствительность – до ≤20 мК. Новая тепловизионная камера поддерживает три типа правил бесконтактного измерения температуры и имеет предустановленные аналитические функции, такие как обнаружение дыма (включая выявление курильщиков), пламени и детекция людей и транспорта. Для тепловизионного модуля и камеры видимого диапазона доступны несколько вариантов оптики, а монтажный кронштейн и ПО включены в комплект поставки. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Сконструированная для работы в режиме 24/7, биспектральная тепловизионная камера STX-IP5657AL rev.2 может применяться на многих критически важных объектах промышленной инфраструктуры, где требуется постоянный удаленный контроль температуры и оценка обстановки в видимом спектре. В случае выхода температуры за пределы заданных пороговых значений тепловизионная камера немедленно формирует сигнал тревоги. При этом доступны 3 типа правил измерения температуры: точечный, линейный, по площади, диапазон регистрируемых температурных изменений находится в пределах от -20 до +150 °C (по запросу заказчика возможно расширение до +550 °C), точность измерения составляет ±2 °С или ±2%, а время отклика – не более 30 мс.

Усовершенствованный тепловизионный сенсор является главным преимуществом камеры STX-IP5657AL rev.2 по сравнению с моделью первого поколения. Новинка базируется на микроболометрической матрице с разрешением 640х512 пикс. (интерполяция до 1280х1024) и минимальной тепловой чувствительностью (NETD) – 20 мК. Улучшить визуальное восприятие тепловой картины позволяет технология псевдоцветового преобразования (17 вариантов палитры отображения) и функция DVE. Наряду с этим, биспектральная тепловизионная камера имеет IP-модуль видимого спектра, который обеспечивает трансляцию цветного изображения с детализацией до 2688х1520 пикс. при минимальной освещенности 0,005 лк, и использует встроенный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 100 м.

Различные варианты исполнения объективов для тепловизионного/ видимого модулей позволяют максимально точно подобрать модификацию STX-IP5657AL rev.2 в зависимости от специфики решаемых задач и размеров контролируемой территории. Так, для тепловизионного модуля камеры доступны 5 вариантов оптики с фиксированным фокусным расстоянием – 9, 15, 25, 35 или 50 мм. При этом модуль IP-камеры видимого спектра будет оборудован соответствующим объективом: например, тепловизионная камера STX-IP5657AL9 rev.2 поставляется с объективом тепловизора 9 мм и 4 мм оптикой IP-камеры, а для STX-IP5657AL50 rev.2 с объективом тепловизионного модуля 50 мм предусмотрен вариообъектив 10-30 мм.

Эффективное решение задач охранного видеонаблюдения тепловизионная камера обеспечивает благодаря широкому спектру встроенных функций. STX-IP5657AL rev.2 способна обнаруживать вторжение, фиксировать пересечение одной или двух виртуальных линий, задержку объектов в наблюдаемой зоне, движение в запрещенном направлении, а также контролировать вход и выход в заданной области. Наличие яркого белого светодиода и громкоговорителя позволяет реализовать на базе данной модели светозвуковое оповещение о тревогах. Также тепловизионная камера снабжена функцией подсчета людей и поддерживает подключение внешних охранных датчиков и исполнительного оборудования.

Сетевые возможности STX-IP5657AL rev.2 включают передачу видео несколькими настраиваемыми потоками, при этом на оба канала (и тепловизионный, и видимый) используется один IP-адрес. Штатные микрофон и громкоговоритель позволяют организовать двустороннюю трансляцию звука. Данные могут записываться на встраиваемую карту памяти емкостью до 256 Гб, сетевое хранилище NAS, жесткие диски видеорегистратора, сервера или ПК. В комплекте поставки тепловизионная камера имеет клиентское ПО для установки температурных порогов и программирования алгоритмов реагирования на тревоги. Кроме того, по ONVIF модель STX-IP5657AL rev.2 беспрепятственно интегрируется со многими VMS.

Новая тепловизионная камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».