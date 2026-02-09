CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ГИД-Секретарь» получил функцию автоматического участия во встречах

В продукте компании «Оператор Газпром ИД» «ГИД-Секретарь» реализована функция автоматического участия во встречах. Изменение направлено на снижение количества ручных действий при фиксации и обработке результатов онлайн-совещаний.

Для начала работы не требуется запуск сервиса вручную. «ГИД-Секретарь» подключается к встрече автоматически после добавления в список участников. В ходе встречи система выполняет запись и расшифровку, а по её завершении формирует протокол в автоматическом режиме.

Обновление также расширяет возможности управления данными встречи. В веб-интерфейсе доступно редактирование состава участников без необходимости скачивания документов; изменения сразу отображаются для всех пользователей с доступом к встрече.

Функция автоматического участия поддерживается при работе с платформами видеоконференцсвязи на всех доступных площадках.

