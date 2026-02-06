CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ситидрайв» вдвое ускорил закупки ИТ-услуг и запчастей с помощью платформы Bidzaar

Каршеринг-оператор «Ситидрайв» подвел итоги перевода системы управления закупками на цифровую модель. Использование ЭТП Bidzaar позволило компании сократить цикл процедур в два раза и добиться экономии до 27% в отдельных категориях. Об этом CNews сообщили представители Bidzaar.

ИТ-трансформация и переход на Bidzaar

До старта проекта закупки в Ситидрайве велись в ручном режиме: через телефонные звонки и электронную почту. Основной целью перехода на новую модель стал поиск площадки без барьеров при регистрации поставщиков, расширение пула участников и получение не менее трех коммерческих предложений на каждую процедуру.

Для тестирования гипотез компания запустила пилотный проект на платформе Bidzaar. Проект позволил перевести коммуникацию с поставщиками в единую цифровую среду, обеспечив переход от закрытых торгов к открытой конкуренции.

Результаты внедрения

По итогам первых пяти месяцев работы в системе компания полностью перевела всех существующих поставщиков на новую платформу, и зафиксировала рост эффективности закупочной функции: скорость процессов – средний цикл закупки сократился с 14 до 7 дней; масштабирование базы – пул доступных подрядчиков вырос на 50%, при этом наиболее активный прирост отмечен в сегменте ИТ и логистики; производительность – благодаря автоматизации рутинных операций один специалист департамента закупок теперь может вести вдвое больше процедур одновременно; экономия – снижение стоимости товаров и услуг в ряде категорий составило от 25% до 27%.

Стратегическое значение

Автоматизация рутинных операций (сбор КП, проверка контрагентов) позволила закупщикам вести вдвое больше процедур одновременно без потери качества. Проект затронул ключевые операционные вертикали компании – от ИТ-закупок до снабжения автопарка.

Проект затронул ключевые операционные вертикали компании. По словам Виктора Коданева, эксперта Bidzaar в области управления закупками и цепями поставок, именно прозрачность и механизмы открытого рынка дали эффект, который был недостижим при ручном управлении.

Переход на цифровые закупки помог «Ситидрайву» избавиться от «слепых зон» в расходах и оперативно находить новых подрядчиков в условиях дефицита на рынке. Теперь компания может в реальном времени видеть аналитику по каждой категории закупок и планировать бюджет на основе объективных данных. Для компаний, планирующих аналогичную трансформацию, на рынке доступны электронные торговые площадки, которые предлагают не только инструменты для проведения торгов, но и методологическую поддержку пользователей, включая обучение и сопровождение, как, например, на платформе Bidzaar.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще