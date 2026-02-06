CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» реконструировал региональную систему оповещения населения Тувы

«Ростелеком» установил более 100 программно-аппаратных комплексов в 70 поселениях Тувы. Современные системы обеспечивают надежное и своевременное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Проект выполнен по заказу регионального правительства и при участии МЧС России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва:«"Ростелеком" провел масштабную реконструкцию и дооснащение системы. Ее охват составил более 80 процентов населения, что соответствует законодательным требованиям. Установленные устройства позволяют оперативно информировать граждан о возможных природных или техногенных опасностях, а также о необходимых мерах защиты и поведении в экстренных ситуациях».

Новые комплексы автоматически принимают и перенаправляют сигналы сирен и речевую информацию с пунктов управления единых дежурно-диспетчерских служб, запускают работу громкоговорителей.

Алексей Усатов, директор красноярского филиала «Ростелекома»: «Большая часть цифрового оборудования размещена в зданиях администраций, школ, больниц. Для подключения к интернету мы использовали различные каналы связи, в том числе, проводные, радио и GSM, что обеспечивает стабильную работу системы».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». «Ростелеком» продолжит техническое обслуживание установленных комплексов до 2029 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще