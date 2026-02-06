«Ростелеком» реконструировал региональную систему оповещения населения Тувы

«Ростелеком» установил более 100 программно-аппаратных комплексов в 70 поселениях Тувы. Современные системы обеспечивают надежное и своевременное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Проект выполнен по заказу регионального правительства и при участии МЧС России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва:«"Ростелеком" провел масштабную реконструкцию и дооснащение системы. Ее охват составил более 80 процентов населения, что соответствует законодательным требованиям. Установленные устройства позволяют оперативно информировать граждан о возможных природных или техногенных опасностях, а также о необходимых мерах защиты и поведении в экстренных ситуациях».

Новые комплексы автоматически принимают и перенаправляют сигналы сирен и речевую информацию с пунктов управления единых дежурно-диспетчерских служб, запускают работу громкоговорителей.

Алексей Усатов, директор красноярского филиала «Ростелекома»: «Большая часть цифрового оборудования размещена в зданиях администраций, школ, больниц. Для подключения к интернету мы использовали различные каналы связи, в том числе, проводные, радио и GSM, что обеспечивает стабильную работу системы».

Проект реализуется в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». «Ростелеком» продолжит техническое обслуживание установленных комплексов до 2029 г.