CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Искусственный интеллект
|

Россияне смогут научиться инвестировать при помощи ИИ в Школе Московской биржи

Московская биржа разработала видеокурс «Искусственный интеллект на финансовом рынке», который научит россиян использовать нейросети при создании персонального инвестиционного портфеля. Материал адаптирован под актуальные запросы частных инвесторов и состоит из блоков практических заданий. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Таким образом, он подойдет тем, кто хочет: научиться работать с ИИ-моделями и создавать собственных ИИ-агентов для ежедневных задач; выстроить инвестиционную стратегию на основе аналитики ИИ, а не хаотичных советов из соцсетей; четко определить свои цели и риск-профиль, чтобы принимать спокойные решения без паники и эмоций.

Курс является бесплатным и создан в рамках программы Московской биржи по повышению инвестиционной грамотности, объединяющей проекты различных форматов.

Дарья Калинина, руководитель Школы Московской биржи: «Искусственный интеллект уже не просто “хайп” — он в корне меняет правила игры на финансовых рынках. Многие до сих пор воспринимают ИИ как что-то из области научной фантастики или сложного программирования. Но реальность такова: пока одни боятся технологий, другие уже используют их, чтобы строить стратегии и забирать прибыль. Школа Московской биржи создала этот курс для максимально широкой аудитории — здесь каждый найдет свой профит. Если вы новичок, курс поможет вам заложить фундамент — вы не просто узнаете теорию, а с помощью ИИ четко сформулируете свои финансовые цели».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще