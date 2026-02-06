Россияне смогут научиться инвестировать при помощи ИИ в Школе Московской биржи

Московская биржа разработала видеокурс «Искусственный интеллект на финансовом рынке», который научит россиян использовать нейросети при создании персонального инвестиционного портфеля. Материал адаптирован под актуальные запросы частных инвесторов и состоит из блоков практических заданий. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Таким образом, он подойдет тем, кто хочет: научиться работать с ИИ-моделями и создавать собственных ИИ-агентов для ежедневных задач; выстроить инвестиционную стратегию на основе аналитики ИИ, а не хаотичных советов из соцсетей; четко определить свои цели и риск-профиль, чтобы принимать спокойные решения без паники и эмоций.

Курс является бесплатным и создан в рамках программы Московской биржи по повышению инвестиционной грамотности, объединяющей проекты различных форматов.

Дарья Калинина, руководитель Школы Московской биржи: «Искусственный интеллект уже не просто “хайп” — он в корне меняет правила игры на финансовых рынках. Многие до сих пор воспринимают ИИ как что-то из области научной фантастики или сложного программирования. Но реальность такова: пока одни боятся технологий, другие уже используют их, чтобы строить стратегии и забирать прибыль. Школа Московской биржи создала этот курс для максимально широкой аудитории — здесь каждый найдет свой профит. Если вы новичок, курс поможет вам заложить фундамент — вы не просто узнаете теорию, а с помощью ИИ четко сформулируете свои финансовые цели».