CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок – устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом доминируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Пилотный проект программы трейд-ин по сдаче умных гаджетов был запущен в декабре 2025 г., а сегодня масштабирован на большинство регионов присутствия компании (программа действует во всех регионах присутствия кроме Магаданской и Калининградской областей). Программа позволяет сдать старые устройства в салонах МТС и получить существенную скидку при покупке нового товара. Ее размер зависит от состояния гаджета и выбранного для покупки продукта. Ранее, в 2025 г., общий спрос на сервис трейд-ин для смартфонов в МТС вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Для нас важно, что программа трейд-ин дает жителям Пермского края удобный способ обновлять умные устройства. Статистика общероссийского спроса подтверждает востребованность этого сервиса, и мы рассматриваем возможности для его дальнейшего развития в регионе, в том числе за счет добавления новых категорий гаджетов», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще