МТС наращивает присутствие в сегменте робототехники

МТС объявляет о стратегическом развитии направления промышленной робототехники. Одним из ключевых элементов нового сегмента станет комплексное предложение «Робот как сервис» (RaaS), объединяющее роботов, связь, ПО, внедрение и поддержку в рамках единой подписки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС представила планы по развитию направления роботизации. Внедрение роботов становится стандартом для оптимизации бизнес-процессов, однако высокие капитальные затраты и сложность внедрения остаются ключевыми барьерами для многих компаний. МТС предлагает решение на основе технологии RaaS, которая дает бизнесу возможность начать роботизацию с минимальными рисками и уйти от затратных adHoc-решений.

Решение актуально для крупных отраслей, где есть острая необходимость в масштабной автоматизации механических процессов, в частности для ритейла, логистики и производств. В рамках одной услуги клиенты смогут получить роботов, высокоскоростную связь, а также программное обеспечение с его внедрением и технической поддержкой. Это позволит бизнесу быстро начать автоматизацию, масштабировать ее на основе измеримых результатов и легко интегрировать роботов в единую систему управления. Развитие направления будет осуществляться как за счет собственных разработок, так и в партнерстве с лидерами рынка.

«Роботизация с одной стороны выглядит как что-то из будущего, с другой – это объективная реальность уже даже не только в промышленности, почти во всех сферах бизнеса. Наша задача – помочь всем участникам отрасли начать процесс роботизации в финансово комфортных условиях, принимая решения о дальнейшем развитии на основе реальных измеримых результатов, а не пытаться найти инвестиции для прямой покупки и внедрен», – сказал руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

