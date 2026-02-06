CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей

МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений среди красноярского бизнеса и госсектора. В 2025 году лидером по объему инвестиций стали IoT-решения, к использованию которых чаще всего обращаются региональные компании из сфер транспорта и логистики, ритейла, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди регионов Сибири по объему инвестиций в решения на основе интернета вещей Красноярский край завоевал «серебро», уступив по этому показателю лишь Новосибирской области, но значительно обогнав Омскую и Кемеровскую области. В Красноярском крае интернет вещей активно используется компаниями из сферы транспорта, логистики, ритейла, энергетики и ЖКХ для управления оборудованием путем сбора данных с датчиков.

В транспортно-логистическом направлении устройства на основе интернета вещей применяют для управления автопарками, отслеживания грузов, контроля скорости, расхода топлива и мониторинга технического состояния автомобилей. В ритейле — для работы систем безопасности. В сфере ЖКХ такие устройства автоматически передают показания счетчиков в жилых домах и на предприятиях, помогают сделать прозрачными начисления за коммунальные услуги и снизить общедомовые расходы. В целом с помощью таких технологий работают тысячи платежных терминалов, банкоматов и вендинговых аппаратов по всему Красноярскому краю.

«Красноярский край сохраняет высокие позиции в рейтинге российских регионов-лидеров по цифровой трансформации. В 2025 г. бизнес по-прежнему активно внедрял Iot-решения на предприятиях, функционирующих в сложных условиях Крайнего Севера, где устройства следят за состоянием оборудования и окружающей среды. Так, например, наши датчики микроклимата, установленные в местах проживания вахтовиков на Таймыре, обеспечивают температурный контроль хранения продуктов питания для тысячи сотрудников, а за состоянием вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска следят с помощью нашего онлайн-мониторинга, состоящего из сети сейсмодатчиков. Цифровые технологии в столь суровых условиях перестают быть опцией, они становятся критической инфраструктурой для бизнеса», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Уровень цифровизации бизнеса в Красноярском крае определялся по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024-2025 гг.

