Коннектор от NAS Technologies к системе дискаверинга U-Connect на маркетплейсе SimpleOne

Технологический партнер NAS Technologies представил коннектор к системе дискаверинга U-Connect на маркетплейсе разработчика SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Коннектор к системе дискаверинга U-Connect — первое решение NAS Technologies, опубликованное на маркетплейсе SimpleOne. Оно позволяет автоматизировать наполнение базы данных конфигурационных единиц (CMDB) информацией, собранной U-Connect, обеспечивая доступность актуальных данных об ИТ-инфраструктуре в автоматизированных в SimpleOne ИТ-процессах.

Ключевая особенность продукта — гибкость настроек. Коннектор позволяет задать маппинг данных любой сложности между интегрируемыми системами, а также легко реализовать расширенные сценарии, включая нормализацию ПО, создание инцидентов/изменений в ответ на отклонение фактического состояния конфигурационных единиц от авторизованного, возможность настройки фильтров для отправки новых обнаруженных дискаверингом конфигурационных единиц на ручное сопоставление и т.д.

Решение оптимизировано для работы в том числе с большим количеством передаваемых данных и протестировано на объемах в несколько сотен тысяч КЕ, что позволяет использовать его в инфраструктурах любого масштаба.

«Мы считаем, что актуальные данные в CMDB служат фундаментом для принятия правильных решений в управлении ИТ-инфраструктурой. Коннектор от NAS Technologies покрывает эти задачи крупного бизнеса: автоматизирует синхронизацию данных из U-Connect и освобождает ресурсы ИТ-команды для стратегических проектов. Такие решения партнеров помогают развивать Маркетплейс SimpleOne как экосистему практичных инструментов под конкретные бизнес-потребности заказчиков», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne.

«Подключение дискаверинга к ITSM-системе еще никогда не было таким простым. Две недели от получения доступов до ОПЭ — большая часть из которых уйдет на проектирование — и данные о фактическом состоянии КЕ находятся на расстоянии пары кликов от Ваших специалистов, занимающихся технической поддержкой, решением проблем, анализом изменений, управлением ИТ-активами и другой важной работой, требующей наличия под рукой полной и актуальной информации о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры. Для клиентов SimpleOne, которые уже используют или собираются использовать дискаверинг от U‑Connect, коннектор предоставляет беспрецедентные по гибкости и скорости возможности интеграции, открывая короткий путь к действительно “живой” и полезной CMDB», — сказал Никита Фомичев, управляющий партнер NAS Technologies.

Коннектор к системе дискаверинга U-Connect совместим с SimpleOne ITAM — системой управления активами. Решение доступно на маркетплейсе SimpleOne.

