В России создадут цифровую платформу прозрачной благотворительности нового поколения

В России появится новая цифровая платформа прозрачной благотворительности. Платформа создается Добро.рф и «Альфа-Банком» с использованием цифрового рубля, который позволит проследить путь каждого пожертвования от перевода до результата. Об этом CNews сообщили представители «Добро.рф».

Создание такой площадки было поддержано Правительством России, а вице-премьером России Дмитрием Чернышенко поручено Минфину России, Росмолодежи проработать ее развитие совместно с «Добро.рф» и Центральным Банком России.

«73% россиян готовы жертвовать деньги, но делает это лишь треть. Причина — недоверие и незнание. Новая платформа, которую мы создаем в партнерстве с Альфа-Банком, позволит привлечь многих россиян в благотворительность и социальные проекты. Наше партнерство с Центральным банком России и Правительством позволит внедрить инструменты отслеживания своих пожертвований, сделав процедуру прозрачной, а также включит платформу в коммуникационный контур ежедневно используемых госсервисов. Добро.рф и Альфу объединяют схожие ценности и желание делать нашу страну еще лучше», — отметил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев.

«Альфа-Банк» инвестирует 100 млн руб. в создание платформы. Новый сервис станет первым прозрачным «маркетплейсом НКО» с мгновенной оценкой доверия к фондам, целевыми кошельками для доноров и отчетностью о расходовании средств. Для разработки сервиса «Добро.рф» и «Альфа Банк» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Альфа-Банк последовательно поддерживает волонтерское движение и благотворительность в России. Соглашение с Добро.рф позволит объединить нашу экспертизу в цифровых технологиях и финансах с крупнейшей платформой страны. Мы создадим современные инструменты для благотворительности, включая платформу пожертвований с поддержкой цифрового рубля. Уверен, что совместная работа принесет реальную пользу миллионам людей», — сказал главный управляющий директор «Альфа Банка» Владимир Верхошинский.

Соглашение между «Альфа Банком» и «Добро.рф» подписали руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев и главный управляющий директор «Альфа Банка» Владимир Верхошинский. Оно также предусматривает обмен экспертизой и информацией в сфере благотворительности и добровольчества, поддержку социальных проектов НКО, развитие системы мотивации добровольцев и благотворительных фондов, совместные образовательные программы для волонтеров, включая курсы по финансовой грамотности, реализацию программ для студентов и школьников, а также программы адресной и гуманитарной помощи гражданам в регионах России.

