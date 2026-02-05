В «Рег.облаке» появилась защищенная операционная система «Ред ОС» для регламентированных ИТ-сред

«Рег.облако» и «Ред Софт» договорились о сотрудничестве, в рамках которого в облачной инфраструктуре провайдера стала доступна операционная система «Ред ОС», включая сертифицированные редакции. Сертифицированная операционная система позволяет быстро развертывать облачные серверы.

Российский облачный и bare-metal-провайдер «Рег.облако» расширил линейку программного обеспечения в облаке и запустил поддержку российской операционной системы «Ред ОС», включая сертифицированную редакцию ФСТЭК, для развертывания защищенной и импортонезависимой облачной инфраструктуры.

Решение позволяет запускать облачные серверы на российской ОС, соответствующей требованиям регуляторов, и использовать облачную инфраструктуру для построения государственных и корпоративных информационных систем, обработки персональных данных и объектов критической информационной инфраструктуры.

Пользователям «Рег.облака» стали доступны четыре редакции «Ред ОС»: версия 7.3 в стандартном и сертифицированном исполнении, а также стандартная и сертифицированная «Ред ОС 8.0» на базе ядра Linux 6.6 LTS. Сертифицированная редакция соответствует требованиям ФСТЭК, 152-ФЗ и профилю защиты ИТ.ОС.А4.Л3, что позволяет применять ее в защищенных контурах. Актуальная версия «Ред ОС 8.0» ориентирована на современные сценарии разработки и эксплуатации, включая контейнеризацию, оркестрацию и микросервисную архитектуру и может использоваться для построения облачных и гибридных ИТ-сред.

«Доступность «Ред ОС» в «Рег.облаке» упрощает для компаний переход на отечественные платформы и позволяет быстро развертывать инфраструктуру, соответствующую требованиям регуляторов, без потери технологических возможностей. В «Рег.облаке» уже доступна линейка сертифицированных решений, и мы планируем последовательно расширять этот портфель, чтобы у компаний любого масштаба было подходящее решение под конкретные задачи, в том числе в условиях строгих регламентирующих требований», — отметил Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака».

«Для «Ред Софт» важно, чтобы «Ред ОС» была доступна заказчикам как часть зрелой облачной экосистемы. Совместно с «Рег.облаком» мы создаем условия, при которых отечественная операционная система становится надежным и удобным инструментом для построения защищенной и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов.