Студенты МАИ разрабатывают не имеющую аналогов в России коммерческую чаеварку

Студенты Московского авиационного института участвуют в создании не имеющей аналогов в России полностью автоматической системы заваривания листового чая. Устройство, названное создателями чаеваркой, ориентировано на офисы, АЗС, ритейл, бизнес-залы аэропортов и другие коммерческие пространства. Оно готовит напиток за несколько минут без участия персонала — по аналогии с кофемашиной. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

В команду разработчиков входят студенты института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ, Московского Политеха, МГУТУ им. К. Г. Разумовского, Губкинского университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИРЭА и МИФИ. Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям по программе «Студенческий стартап» и в рамках акселерационной программы МАИ «Бизнес.Сборка».

«Цель проекта — решить проблему, с которой сталкиваются и потребители, и бизнес: в публичных пространствах практически невозможно найти качественный листовой чай. Если приготовление кофе давно автоматизировано, то любителям чая обычно предлагают только пакетированные варианты», — сказал участник проекта, студент МАИ Даниил Кустов.

Ключевое отличие чаеварки от существующих аналогов — в ее полной адаптации под нужды коммерческого использования, где важны скорость, надежность и разнообразие.

«Существующие устройства — это, как правило, домашние и полуавтоматические приборы. Наша система спроектирована для высоких нагрузок: она оснащена шестью отсеками для разных сортов чая и добавок, выполняет автоматическую очистку и имеет встроенную диагностику. Это позволяет, например, кофейне легко добавить в меню несколько десятков чайных позиций, включая даже пуэр, требующий многократных проливов, и гарантировать одинаково высокое качество каждой порции», — сказал студент МАИ.

Аппарат полностью воспроизводит ручной процесс заваривания. Пользователь через сенсорный экран выбирает напиток из базы, после чего машина самостоятельно нагревает воду до точной температуры, отмеряет нужное количество листового чая, обеспечивает подходящие условия заваривания, а затем — самоочищается. Устройство рассчитано на приготовление нескольких сотен порций в день.

В настоящий момент у команды есть функционирующий прототип, в активной фазе находится разработка новой версии устройства, которую можно будет предложить бизнесу. Следующие шаги — патентование технологических решений, сертификация и подготовка к серийному производству.