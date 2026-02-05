Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети»

Единый научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети».

Заключение составлено на основании результатов функциональных испытаний, анализа технической документации и конструкции аттестуемого оборудования, оценки уровня технологии производства и применяемых материалов.

Интеллектуальные приборы учёта «Нартис-Р1-С» (однофазный) и «Нартис-Р3-С» (трёхфазный) выпускаются ведущим российским производителем интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники – заводом «Нартис» (предприятие также входит в группу «НЭК»).

Приборы учёта сплит исполнения предназначены для эксплуатации на открытом воздухе: в широком диапазоне климатических условий: в температурах от -55 до +85 °C и в диапазоне атмосферного давления от 60 до 106 кПа. Счётчики могут использоваться автономно, в составе автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ), автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или присоединяться к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности) (ИСУЭ).

В компании отмечают, что для приборов учёта «Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» в сплит исполнении применена принципиально новая конструкция корпуса, которая позволяет применять унифицированный модуль связи. Модуль связи также разработан научно-техническим центром «НЭК.Тех». Схемотехнические и конструктивные решения приборов учёта обеспечивают возможность оперативной замены модуля связи без обесточивания счётчика и без снятия его с опоры. Это в значительной мере упрощает техническое обслуживание и сокращает время на смену канала связи со счётчиком при изменении или модернизации систем АСУЭ, АСКУЭ, ИСУЭ.

«Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга (ГИСП). Этот статус подтверждает отечественное происхождение приборов учёта и расширяет возможности его применения на энергетических и промышленных объектах.