CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Разработанные «НЭК.Тех» приборы учёта прошли аттестацию в компании «Россети»

Единый научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») разработал интеллектуальные приборы учёта электроэнергии в сплит исполнении для завода «Нартис» и получил положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) компании «Россети».

Заключение составлено на основании результатов функциональных испытаний, анализа технической документации и конструкции аттестуемого оборудования, оценки уровня технологии производства и применяемых материалов.

Интеллектуальные приборы учёта «Нартис-Р1-С» (однофазный) и «Нартис-Р3-С» (трёхфазный) выпускаются ведущим российским производителем интеллектуальных средств измерения, управления и радиоэлектроники – заводом «Нартис» (предприятие также входит в группу «НЭК»).

Приборы учёта сплит исполнения предназначены для эксплуатации на открытом воздухе: в широком диапазоне климатических условий: в температурах от -55 до +85 °C и в диапазоне атмосферного давления от 60 до 106 кПа. Счётчики могут использоваться автономно, в составе автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ), автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) или присоединяться к интеллектуальной системе учёта электрической энергии (мощности) (ИСУЭ).

В компании отмечают, что для приборов учёта «Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» в сплит исполнении применена принципиально новая конструкция корпуса, которая позволяет применять унифицированный модуль связи. Модуль связи также разработан научно-техническим центром «НЭК.Тех». Схемотехнические и конструктивные решения приборов учёта обеспечивают возможность оперативной замены модуля связи без обесточивания счётчика и без снятия его с опоры. Это в значительной мере упрощает техническое обслуживание и сокращает время на смену канала связи со счётчиком при изменении или модернизации систем АСУЭ, АСКУЭ, ИСУЭ.

«Нартис-Р1-С» и «Нартис-Р3-С» внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга (ГИСП). Этот статус подтверждает отечественное происхождение приборов учёта и расширяет возможности его применения на энергетических и промышленных объектах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще