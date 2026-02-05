«Профсталь» автоматизировала учет затрат на стройке за счет интеграции nanoCAD и «1С»

«Профсталь» автоматизировала учет затрат на стройке за счет интеграции nanoCAD и «1С». В результате время расчетов сократилось в 2-3 раза, объем обрабатываемых заявок вырос вдвое, а продажи по проектам конструкторов увеличились более чем в 2 раза.

«Профсталь» шаг за шагом выстроила интеграцию компонента «СПДС» платформы nanoCAD и «1C: ERP» через Microsoft SQL Server. От проектирования цифровых двойников сэндвич-панелей до автоматической выгрузки спецификаций – эта технологическая цепочка исключает ошибки и экономит сотни часов рабочего времени.

Компания «Профсталь» – производитель строительных материалов из тонколистовой стали: сэндвич-панелей, профнастила, металлочерепицы и фасадных систем. Главное конкурентное преимущество компании – комплексное инженерное сопровождение проектов, где точность расчетов и сроки имеют решающее значение.

Чтобы увеличить это преимущество и перевести управление затратами на качественно новый уровень, руководство компании решило создать инфраструктуру учета затрат от проекта строительства до готового объекта.

Перед внедрением были поставлены конкретные задачи: увеличить количество обрабатываемых заявок; ликвидировать разрывы данных между инженерным отделом и бухгалтерией; автоматизировать учет затрат на материалы прямо на этапе проектирования; исключить ошибки при передаче данных из спецификаций в сметы; сократить время на подготовку и актуализацию проектной документации в 2-3 раза; повысить качество обслуживания клиентов за счет скорости и точности расчетов; построить масштабируемую цифровую экосистему управления строительными проектами.

Чем больше строк в плане, тем выше вероятность генерации ошибок и увеличения затрат в процессе достижения результата. Избавиться от подобных генераций позволяют некоторые методы: значительные объемы строительно-монтажных работ, которые требуют создания детализированной проектной документации, плана производства работ, плана поставки материалов и плана сменных заданий и прочее; создание технологических цепочек документов хозяйственных операций в учетной системе («1С» основная учетная система в РФ) методом «на основании». Такие технологии позволяют исключить ошибки ввода данных с клавиатуры, так как данные из одного документа в другой переносятся кнопкой «На основании»; проектирование в программах на основе элементов справочников (базы элементов), идентичных справочнику номенклатуры в «1С». Для этого необходимо постоянно наполнять справочники и администрировать их ведение; построение процессов выгрузки данных, сформированных спецификаций, из программы в учетную систему «1С», используя для этого базу данных.

Разработку, тестирование и внедрение «Профсталь» проводила в среде: программного обеспечения для расчета – платформе nanoCAD с компонентом «СПДС»; базе данных Microsoft SQL Server; учетной системы «1C: ERP».

Партнером по проекту поставки решений «Нанософт» выступила компания «Макссофт-24».

Приложение для автоматизации, названное модулем «Профсталь», было создано с использованием инструментов мастера объектов, MultiCAD.NET и C++ API.

На первом этапе основное внимание уделили процессу расчета сэндвич-панелей, так как именно этот вид номенклатуры требовал максимальных затрат времени.

Все характеристики сэндвич-панелей (длина, ширина и т.д.) прописывали в 1С, таким образом специалисты «Профсталь» могли быть уверены, что на производстве будут изготавливаться изделия по точным характеристикам, соответствующим заявке клиента.

Итогом этого процесса стало появление цифровой модели панелей, полностью соответствующей их физическим параметрам и возможностям производственного оборудования.

Чтобы можно было легко управлять проектами и свести к минимуму рутинные операции, была разработана интегрированная система обмена данными. Все необходимые сведения из учетной системы «1C: ERP» автоматически выгружаются в базу данных на SQL-сервере. Далее эти данные передаются в специализированное программное обеспечение Платформы nanoCAD, компонент «СПДС», где выполняются все требуемые расчеты и формируются спецификации проектов. После завершения расчетов данные проекта экспортируются в базу данных на SQL-сервере. Затем, с помощью обработки, информация поступает в систему «1C: ERP».

Эта продуманная интеграция позволяет хранить всю информацию по каждому проекту в едином хранилище, обеспечивая мгновенный доступ ко всем необходимым данным. Внесение изменений и корректировок теперь занимает всего несколько минут, что значительно ускоряет рабочий процесс и повышает общую производительность компании.

Программа оснащена всеми необходимыми функциями для создания проектов, включая разнообразные инструменты контроля. Эти механизмы обеспечивают попадание в производство только той продукции, которую можно изготовить с учетом возможностей производственного оборудования «Профстали». Если по какой-то причине параметр продукции, например, длина сэндвич-панели, отличается от спецификаций производства, программа предложит близкую по значению длину, которая доступна для изготовления.

Одной из функций программы является автоматическая нумерация продукции на монтажных схемах. Это решение позволяет оптимально организовать размещение материалов на строительных площадках, прямо в зонах предстоящего монтажа. Так как у компании много заказчиков и строящихся объектов, это также предотвращает путаницу в поставках продукции. Такой подход значительно упрощает логистику и снижает вероятность ошибок при установке конструкций.

«Несколько раз мы тестировали программу вместе с инженерами, которые давали советы, что надо изменить или модернизировать. Теперь по готовому чертежу расчет занимает 4 минуты, и мы можем брать в работу более масштабные проекты, от которых раньше вынуждены были отказываться», – сказала Мария Ткаченко, начальник конструкторского отдела «Профстали».

По итогам внедрения инженеры, использующие для выполнения расчетов компонент «СПДС», отметили ряд ключевых преимуществ, которые делают работу удобной и эффективной: простота и интуитивная понятность функций обеспечивают легкое управление проектами, сводя к минимуму лишние трудозатраты; надежные системы контроля исключают возникновение технических ошибок, предотвращая серьезные последствия и необходимость их устранения; обновление проектов и выгрузка данных в учетную систему занимают минимальное количество времени, позволяя оперативно реагировать на изменения; настраиваемые шаблоны для менеджеров проектов существенно сокращают время, необходимое для оформления проектной документации.

Эти характеристики делают компонент «СПДС» мощным инструментом, который помогает инженерам эффективно решать задачи и повышать производительность труда.

Монтажные команды заказчиков компании «Профсталь» высоко оценили качество и формат чертежей, созданных с помощью nanoCAD-компонента «СПДС» платформы nanoCAD, отмечая их простоту и ясность. Монтажные схемы стали легкими для восприятия благодаря продуманной структуре и удобному формату представления информации. Особую ценность представляет нумерация продукции на чертеже, позволяющая рационально распределять материалы по участкам монтажа. Это решение значительно упрощает организацию работы на строительной площадке и способствует повышению общей эффективности процесса.

Интеграция nanoCAD с «1C: ERP» помогла исключить ошибки при расчете и передаче данных, что значительно ускорило рабочий процесс. Время, необходимое для выполнения расчетов, сократилось в 2-3 раза, что позволило обрабатывать вдвое больше заявок. С 2020 по 2024 г. объемы продаж по расчетам инженеров-конструкторов увеличились более чем в два раза.

Автоматизация процессов обеспечила значительное улучшение качества обслуживания клиентов и увеличение объема продаж.