Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

Судебные материалы, обнародованные в рамках рассмотрения иска главного исполнительного директора SpaceX к другим сооснователям OpenAI, раскрывают нелестные факты об участниках процесса и некоторых других высокопоставленных персонах Кремниевой долины.

Судебные материалы

Документы, обнародованные в рамках рассмотрения иска американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) к другим сооснователям OpenAI, раскрывают нелестные факты об участниках процесса и некоторых других важных персонах Кремниевой долины, пишет Washington Post.

Незадолго до начала судебного процесса в федеральном суде Окленда в штате Калифорния (США) было обнародовано заявление. В начале апреля 2026 г. Илон Маск предъявил иск, требуя отстранить генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) от управления организацией.

Данное разбирательство является частью более широкого дела, инициированного бизнесменом в 2024 г. В рамках этого дела он обвиняет руководство OpenAI в преднамеренном введении его в заблуждение и манипуляциях, что привело к его пожертвованию в размере $38 млн. По его утверждению, эти действия были предприняты под обещание сохранения некоммерческого статуса организации, в основании которой Маск принимал участие.

Секретный советник

Журналисты Washington Post обратили внимание на показания Сэма Альтмана, а именно — на отрывок их беседы об исполнительном директоре основанной Маском корпорации Neuralink Шивон Зилис (Shivon Zilis). Та состояла с предпринимателем в романтических отношениях и родила ему нескольких детей.

В ходе допроса Сэм Альтман подчеркнул, что Зилис выступала в роли «советника Илона» касательно OpenAI. Сама компания утверждает, что Зилис входила в ее совет директоров с 2020 по 2023 г., и тайно информировала Маска.

В документах по делу содержатся сообщения, в которых, предположительно, обсуждается, как Зилис может передавать Маску внутреннюю информацию OpenAI.

Диалог между предпринимателем и Зилис, относящийся к 2018 г., незадолго до выхода бизнесмена из совета директоров OpenAI, показывает, что она интересовалась у него, имеет ли смысл оставаться в близких и дружеских отношениях с OpenAI для обеспечения информационного обмена.

В переписке от 2023 г., которая также фигурирует в материалах дела, указано, что номер телефона Маска был сохранен у Зилис под псевдонимом «Кот Шредингера».

Проблемы с OpenAI

Сэм Альтман также проявлял уважение к Маску: в переписке 2023 г., после того как тот выразил недовольство OpenAI, Альтман назвал его своим кумиром и предположил, что не станет наносить ущерб Tesla, отвлекая ее сотрудников.

В то же время Сэм Альтман интересовался у Зилис, не стоит ли ему сказать что-то приятное об Илоне Маске, поскольку, по его словам, Маск обиделся на то, что его не было на фото с церемонии открытия OpenAI.

Бизнес с Meta

Согласно материалам расследования, основатель Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), неоднократно выходил на Маска с предложениями о предоставлении данных или содействия.

Эти обращения имели место, в частности, в период, когда Илон Маск руководил Департаментом по повышению эффективности федерального правительства США, как писал CNews. Подобные предложения поступали, несмотря на существующие между ними публичные разногласия.

Личное неуважение к Amazon

Кроме того, Илон Маск называл основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) некомпетентным. В письме Сэму Альтману в 2016 г. он отметил, что предпочитает использовать вычислительные ресурсы Microsoft для OpenAI вместо технологий Amazon, поскольку, по его мнению, Джефф Безос не очень способный, в отличие от главы Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella).

В сентябре 2025 г., отвечая на вопрос об этих высказываниях в рамках допроса, Илон Маск назвал Безоса «придурком». «Он может быть таким, знаете ли», — сказал он. Джефф Безос владеет Washington Post и является основателем Blue Origin — космического стартапа, конкурирующего со SpaceX Илона Маска.

