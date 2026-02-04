«РуПост» выпустила новую версию корпоративной почтовой системы RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе новой версии корпоративной почтовой системы RuPost 4.1. Обновление сфокусировано на повышении управляемости и отказоустойчивости как для традиционных кластеров, так и для геораспределенных архитектур, развернутых на географически разнесенных площадках.

Для распределенных инсталляций теперь доступен редактор глобальных настроек, который позволяет централизованно и гибко настраивать политики их применения на ведомых сайтах. В кластерных конфигурациях на базе виртуальных машин упрощено масштабирование — теперь можно оперативно добавлять новые узлы из предварительно созданных снапшотов.

Панель управления системой получила ряд улучшений для административного мониторинга. Была расширена детализация статистики по почтовым очередям, что дает более глубокое понимание состояния системы. Визуализация в центре уведомлений улучшена за счет цветового кодирования сообщений по типам, а проверка DNS-записей стала более наглядной и информативной.

Расширены возможности по работе с почтовыми данными. Администраторы теперь могут выгружать найденные письма вместе с вложениями в стандартном формате .eml, настраивать периодическую автоматическую очистку папок «Удаленные» и «Спам», а также задавать срок хранения для удаленных писем из корзин пользователей (Record Storage). Логика архивирования писем была пересмотрена для повышения удобства — теперь используется более простая структура по годам вместо прежней схемы «год-месяц».

Существенная часть работы в релизе была посвящена внутренней оптимизации и доработке API. Измененная логика проверки квот до сохранения письма повышает надежность доставки в сложных сценариях, например, при работе со списками рассылки. Для интеграций добавлены новые команды CLI для управления синхронизацией с каталогами LDAP, а HTTP API расширен методами для работы с пространствами хранения. Для удобства разработчиков теперь доступна отдельная веб-страница с подробным описанием и примерами использования всех методов API.

Многочисленные улучшения базового движка, процессов миграции, обработки ошибок и оптимизация веб-интерфейса направлены на повышение общей стабильности, производительности и скорости отклика системы, включая ускорение входа в веб-клиент.

«При разработке RuPost 4.1 мы сконцентрировались на ключевых для российских организаций аспектах: бесперебойной работе, управляемой производительности и удобстве администрирования. Улучшения в кластерных и геораспределенных сценариях повышают отказоустойчивость, упрощают масштабирование под растущую нагрузку и делают повседневные операции более предсказуемыми. Для компаний, которые ценят непрерывность сервиса и контролируемое развитие ИТ-инфраструктуры, эта версия станет серьезным шагом вперед», — сказал Михаил Зарембо, руководитель продуктовой экспертизы компании «РуПост».