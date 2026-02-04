Мониторинг «1С Metrika42» внедрен в крупной промышленной инжиниринговой группе

Крупная промышленная инжиниринговая группа обратилась в Efsol с целью получения специализированной системы мониторинга приложения «1С» для оперативного выявления причин просадок производительности. В качестве решения был предложен продукт Metrika42 On-prem — enterprise-формат системы мониторинга «1С», разворачиваемого внутри контура заказчика. Компания работает с промышленными телекоммуникационными и инженерными системами, имеет собственные компетенции разработки и производства, а также опыт международных проектов, поэтому требования к безопасности, контролю доступа и качеству эксплуатации ИТ-систем у неё традиционно повышенные.

Ключевым условием стало размещение системы мониторинга строго внутри инфраструктуры заказчика. Поскольку Metrika42 On-prem устанавливается в локальном контуре, доступ к данным мониторинга подчиняется внутренним политикам и ролям заказчика. Это снижает риски и помогает руководителям ИТ уверенно масштабировать мониторинг на критичные контуры без компромиссов по безопасности.

Metrika42 обеспечивает сбор, анализ и визуализацию сотен метрик с серверов «1С», кластеров, служб и СУБД (MS SQL), а также детальный анализ технологических журналов (ТЖ) и оценку производительности. Единая точка контроля с системой «светофора» дает моментальную оценку состояния всех серверов «1С». Реализован мониторинг и анализ ключевых операций (проведение документов, формирование отчетов), что позволяет объективно оценивать влияние изменений в коде или инфраструктуре на пользовательский опыт. Система позволяет отслеживать потребление ресурсов (CPU, память, диски) вплоть до сеанса конкретного сотрудника, что упрощает расследование инцидентов. Настроены каналы оповещения в Telegram, разделенные на критические технические алерты и события, связанные с бизнес-логикой «1С».

Еще одно преимущество Metrika42 On-prem – отсутствие лимитов на хранение данных по сравнению с облачной версией мониторинга. Заказчик сам задаёт длительность хранения в соответствии с регламентами и получает стабильную базу для пост-инцидентного анализа и доказательной эксплуатации, что сокращает стоимость простоев и время на выяснение первопричин.

Уже на стадии тестовой эксплуатации заказчик получил ценность – выявлены ряд скрытых проблем в работе инфраструктуры «1С»: критическое потребление оперативной памяти процессами RpHost; высокая нагрузка на дисковую подсистему, создающая очереди и влияющая на отклик; высокая фрагментация индексов в базах данных, требующая реорганизации; длительные и неоптимальные SQL-запросы, блокировки и таймауты, влияющие на работу пользователей; превышение целевого времени выполнения ключевых бизнес-операций «1С».

Данный проект наглядно показывает, что проблемы производительности 1С часто носят комплексный характер. Они кроются не только в коде конфигурации, но и в настройках СУБД, состоянии серверного оборудования и даже в паттернах работы пользователей. Внедренная система мониторинга дает командам ИТ и разработки общий язык и объективные данные для поиска и устранения истинных причин замедлений.