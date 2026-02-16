«1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками

«1С» купила 51% компании-разработчика решения на рынке Insurtech, которому прогнозируют ежегодный рост более 30% в ближайшие несколько лет.

Владелец ООО «Адепт» продал половину компании

ООО «1С» с 1 декабря 2025 г. владеет 51% ООО «Адепт» (разработчик платформы AIINS для автоматизации и управления страховым портфелем), пишет Forbes, ссылаясь на данные Rusprofile. Это изданию подтвердили участники сделки, сумма которой не разглашается.

Еще 49% «Адепт» остались в собственности его основателя и гендиректора Игоря Кононова, который ранее был единственным владельцем компании.

AIINS — это SaaS ERP-система, как указано на ее сайте. Она обеспечивает взаимодействие между страховыми компаниями и B2B клиентами, предоставляет возможность оформления online-полисов по любым видам страхования, автоматизации бизнес-процессов и аналитики страхового портфеля, проведения ИИ-скоринга и оценки рисков.

«1С» выстраивает B2B-экосистему

Рынок Insurtech (от слова insurance — страхование по англ.) в России растет, так как страхование встраивается в цифровые пользовательские сценарии — сравнение условий, мгновенный расчет цены, покупка и продление полиса без визита в офис, оплата и хранение документов онлайн, пояснил изданию директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.

«1С» купила контрольную долю компании, которая работает уже 15 лет и все еще имеет очень скромные финансовые результаты

В 2024 г. объем этого рынка составил $167,89 млн, а к 2033 г. может увеличиться почти до $3 млрд при среднегодовых темпах роста в 32,76% (оценка IMARC Group).

«“1С” выстраивает B2B-экосистему, при этом существенная доля остается у основателя — он сохраняет возможность развивать компанию, одновременно пользуясь масштабом и партнерской сетью "1С”», — прокомментировал сделку директор Aspring Capital Алексей Куприянов.

«От автоматизации учета партнеры "1С” переходят к эффективной автоматизации основных бизнес-процессов компаний, при этом обеспечивающие функции берут на аутсорсинг. Уже сейчас многие наши партнеры предлагают клиентам ведение их фискального учета — бухгалтерия, налоги, расчет зарплаты. Помощь в автоматизации процесса страхования также кажется нам логичным шагом», — сказал основатель и гендиректор «1С» Борис Нуралиев.

Сделка ложится в стратегию клиентоцентричности, которую может себе позволить компания уровня «1С», полагает партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев.

По данным «1С», ее партнерская сеть насчитывает более 10 тыс. партнеров в 600 городах 25 стран. «1С» — крупнейший игрок на российском рынке софта для налогового и бухучета и поставщик ERP-систем. Из 70%-75% компаний в России, которые уже импортозаместили свои ERP-системы, 80% перешли на решения «1С», ка писал CNews в августе 2025 г.

Нуралиев в 2025 г. попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes с капиталом $1,3 млрд.

Скромные финансовые результаты «Адепт»

«1С» купила в первую очередь технологию AIINS и команду разработчиков, считает основатель The12 Capital Дмитрий Козлов. По его мнению, об этом говорят скромные финансовые показатели ООО «Адепт».

Ключевым соображением при покупке таких активов, как правило, можно считать сравнение стоимости их приобретения со стоимостью разработки и внедрения собственного ПО внутри компании (buy or build), сказал Козлов.

ООО «Адепт», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, по информации Rusprofile, работает с 2010 г. Выручка в 2024 г. составила 31 млн руб. (в 2023 г. показатель был на 75% меньше), чистая прибыль — 828 тыс. руб. (374 тыс. годом ранее).