Количество теплоэнергетических предприятий в Подмосковье, подключенных к умным датчикам МТС, выросло в 2025 году почти на четверть

МТС за 2025 г. расширила совместный с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» проект по цифровизации отраслей ЖКХ и энергетики в городах Подмосковья. Количество предприятий ЖКХ и энергетики, подключенных к умным датчикам дистанционного мониторинга тепловых сетей и раннего обнаружения аварийных ситуаций, выросло за год на 23%, а число установленных датчиков, работающих по технологии беспроводного интернета (IoT), – на 70%. В частности, программно-аппаратные комплексы были установлены в городских округах Одинцово, Серпухов, Щелково и Воскресенск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой контроль позволяет повысить эффективность управления системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, помогая предотвращать аварийные ситуации на магистральных трубопроводах. Благодаря установке датчиков и выводу телеметрических данных в региональную систему ВИС МВИТУ («ЖКХ-Контур») за 2025 г. время отправки аварийной бригады в точное место локации сократилось в три раза с 1,5 часов до 35 минут, а время устранения аварии – в среднем с шести до четырех часов.

Датчики круглосуточно в автоматическом режиме передают данные о состоянии инфраструктуры теплосетей Подмосковья. IoT-устройства позволяют диспетчерам дистанционно в режиме реального времени следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а при отклонении от нормативов получать оповещения через каналы связи. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае внештатной ситуации оперативно выехать на место для ее устранения.

МТС реализует проект совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ МО «АРКИ»).

«Любую проблему лучше предотвратить, чем исправлять ее последствия. Использование умных датчиков в нашем проекте существенно повышает скорость реакции на инциденты, сокращает затраты на выездной мониторинг инженерных систем и дорогостоящий ремонт, что в совокупности повышает качество сервиса и удовлетворенность жителей работой всех систем ЖКХ и энергетики. Цифровой контроль, обеспеченный нашим решением, значительно снижает риски выхода тепловой инфраструктуры из строя, что делает жизнь в Подмосковье более комфортной и безопасной», — отметил руководитель направления продуктов «Интернета вещей» МТС Сергей Бирюля.

«Мы продолжаем активно участвовать в программе цифровизации коммунального хозяйства Московской области, расширяя количество объектов, подключенных к региональной системе «ЖКХ-Контур». Благодаря их применению мы видим снижение аварий и числа обращений от жителей, несмотря на то, что зима в этом году более холодная и снежная. Мы продолжим расширение проекта, потому что видим реальный положительный финансовый и имиджевый эффект от применения умных устройств на теплосетях», — отметил директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников.

