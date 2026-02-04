CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ-ассистент в SpaceWeb стал лучшим другом веб-разработчика

Каждый четвертый запрос в техподдержке хостинг-провайдера SpaceWeb решает ИИ, ускоряя базовые операции в 20 раз. ИИ-модель стала инструментом, который не только обрабатывает рутинные запросы самостоятельно, но и выступает в роли ассистента для веб-разработчиков, помогая им находить информацию. Об этом CNews сообщили представители «Рунити.

Сегодня 23,5% обращений веб-мастеров и ИT-разработчиков полностью решаются ИИ-ботом без какого-либо участия человека, а в 64% случаев нейросеть помогает сотрудникам SpaceWeb готовить ответы. В компании это позволило снизить среднюю нагрузку на одного специалиста на 9,5% и направить их экспертизу на решение более сложных задач.

В фокусе ИИ находятся типовые вопросы веб-разработчиков, возникающие при запуске и сопровождении сайтов. ИИ-модель помогает с подключением доменов и SSL/TLS-сертификатов, установкой CMS (система управления контентом сайта) вроде WordPress и Joomla, настройкой электронной почты, оплатой услуг, работой в панели управления и многими другими повторяющимися операциями. На такие запросы ИИ в среднем отвечает за 30 секунд, тогда как ранее специалисту техподдержки на это требовалось до 15 минут. Ежемесячно ИИ-бот самостоятельно успешно обрабатывает более 1200 запросов пользователей.

«Мы не рассматриваем ИИ как замену нашим сотрудникам — для нас это прежде всего инструмент повышения качества сервиса. Нейросеть берет на себя типовые и повторяющиеся запросы, где важно быстро дать точный и проверенный ответ, а специалисты получают больше времени для работы со сложными и нестандартными ситуациями. В итоге пользователи быстрее решают базовые вопросы и при этом сохраняют возможность обратиться к живому эксперту там, где это действительно необходимо», — отметила Полина Преснякова, руководитель направления клиентского сервиса SpaceWeb.

Для постоянного улучшения ИИ-ассистента в SpaceWeb был внедрен механизм обратной связи: пользователи могут оценивать ответы ИИ с помощью лайков. Эта информация позволяет нейросети быстрее обучаться и повышать точность рекомендаций по наиболее востребованным сценариям, делая взаимодействие с техподдержкой еще более эффективным. Впервые тестировать ИИ во внутренних процессах хостинг-провайдер начал в 2024 г., присоединившись к Кодексу этики искусственного интеллекта, а внедрил нейросеть в техподдержку в октябре 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Россия запускает собственное производство двигателей для тяжелых БПЛА

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще