IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью

Группа компаний IBS завершила первую очередь проекта по созданию для «Уралкалия» комплексной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью. Решение обеспечивает сквозную автоматизацию процессов и объединяет всех участников в едином информационном пространстве. Об этом CNews сообщили представители IBS.

ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») — производитель и экспортер хлористого калия. Компания непрерывно развивает минерально-сырьевую базу, создает и модернизирует инфраструктуру. Реализация таких проектов — сложный, многолетний процесс с участием большого количества подразделений и организаций. Чтобы упростить его и гарантировать достижение целевых показателей, было принято решение внедрить систему автоматизированного управления инвестиционной деятельностью (САИД). Выполнение задачи было доверено группе компаний IBS.

Проект стартовал в конце 2021 г. Команда IBS предложила разделить внедрение САИД на две очереди: сначала автоматизировать сквозной процесс управления проектами, стандартизовать НСИ и привести участников процесса к единому уровню автоматизации, затем на подготовленной базе развернуть решения с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) и внедрить ресурсное планирование.

Комплексная архитектура САИД объединила специализированные решения классов ERP, BI, MDM, CAD, EPM (КСП) и CDE (СХИД). Зарубежные платформы были заменены на отечественные аналоги: Model Studio, CadLib и «Битрикс».

САИД включает в себя несколько функциональных модулей. Портал инвестиционных проектов позволяет формировать аналитическую отчетность. Интегрированная система КСП отвечает за график проекта и синхронизацию этапов работ. Модуль управления инвестиционной программой предназначен для ведения паспортов, рабочих планов и бюджетов проектов, а также анализа отклонений от утвержденных показателей. Модуль для дирекции капитального строительства позволяет инициировать ПИР, СМР и закупки, передавать задачи исполнителям и контролировать ход работ. Подсистема АСУ СМР автоматизирует взаимодействие с исполнителями СМР. Для внешних подрядчиков работает специальный портал, данные с которого напрямую поступают в САИД.

Система хранения инженерных данных обеспечивает размещение документации по проекту в едином структурированном виде, а система управления данными — соотнесение проектных и хозяйственных номенклатур. Удалось найти техническое и методологическое решение по распределенному ведению НСИ, удовлетворяющее требованиям всех участников процесса: проектировщиков, закупщиков и строителей. Реализованный подход сокращает ошибки и упрощает закупочные процедуры.

Над проектом работала совместная команда IBS и «Уралкалия» из более чем 200 человек. В рамках внедрения первой очереди обучено и подключено свыше 350 пользователей и специалистов поддержки. В их числе сотрудники «Уралкалия», АО «ВНИИ Галургии» и ООО «СМТ «БШСУ».

В ближайшей перспективе планируется перевести в САИД весь инвестиционный портфель действующих проектов. Кроме того, впереди запуск в опытно-промышленную эксплуатацию функциональности второй очереди — управления ресурсами и мобильных технологий для работы на стройплощадках.

Петр Сычев, директор отделения управления жизненным циклом IBS: «Этот проект уникален по функциональному объему и организационной сложности. Система охватывает все процессы, от инициации работ до ввода объектов в эксплуатацию, и позволяет находить баланс между интересами разных участников для достижения плановых показателей инвестиционной деятельности. Своим примером “Уралкалий” задает новый стандарт эффективности и качества для автоматизации управления капиталоемкими проектами в добывающем и обрабатывающем секторе экономики».

Эдуард Смирнов, заместитель генерального директора – технический директор ПАО «Уралкалий»: «IBS зарекомендовала себя как команда специалистов, умеющих реализовывать масштабные технологические проекты. С внедрением САИД мы сможем вывести управление капитальным строительством на новый уровень, заложив основу для эффективной эксплуатации объектов. Реализация функциональности в две очереди позволила сократить сроки запуска и начать максимально использовать преимущества ТИМ. Первый этап проекта уже принес результаты: мы выстроили сквозной процесс, снизили трудоемкость рутинных операций, устранили информационные разрывы и повысили оперативность взаимодействия между всеми участниками».