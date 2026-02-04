CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью

Группа компаний IBS завершила первую очередь проекта по созданию для «Уралкалия» комплексной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью. Решение обеспечивает сквозную автоматизацию процессов и объединяет всех участников в едином информационном пространстве. Об этом CNews сообщили представители IBS.

ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») — производитель и экспортер хлористого калия. Компания непрерывно развивает минерально-сырьевую базу, создает и модернизирует инфраструктуру. Реализация таких проектов — сложный, многолетний процесс с участием большого количества подразделений и организаций. Чтобы упростить его и гарантировать достижение целевых показателей, было принято решение внедрить систему автоматизированного управления инвестиционной деятельностью (САИД). Выполнение задачи было доверено группе компаний IBS.

Проект стартовал в конце 2021 г. Команда IBS предложила разделить внедрение САИД на две очереди: сначала автоматизировать сквозной процесс управления проектами, стандартизовать НСИ и привести участников процесса к единому уровню автоматизации, затем на подготовленной базе развернуть решения с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) и внедрить ресурсное планирование.

Комплексная архитектура САИД объединила специализированные решения классов ERP, BI, MDM, CAD, EPM (КСП) и CDE (СХИД). Зарубежные платформы были заменены на отечественные аналоги: Model Studio, CadLib и «Битрикс».

САИД включает в себя несколько функциональных модулей. Портал инвестиционных проектов позволяет формировать аналитическую отчетность. Интегрированная система КСП отвечает за график проекта и синхронизацию этапов работ. Модуль управления инвестиционной программой предназначен для ведения паспортов, рабочих планов и бюджетов проектов, а также анализа отклонений от утвержденных показателей. Модуль для дирекции капитального строительства позволяет инициировать ПИР, СМР и закупки, передавать задачи исполнителям и контролировать ход работ. Подсистема АСУ СМР автоматизирует взаимодействие с исполнителями СМР. Для внешних подрядчиков работает специальный портал, данные с которого напрямую поступают в САИД.

Система хранения инженерных данных обеспечивает размещение документации по проекту в едином структурированном виде, а система управления данными — соотнесение проектных и хозяйственных номенклатур. Удалось найти техническое и методологическое решение по распределенному ведению НСИ, удовлетворяющее требованиям всех участников процесса: проектировщиков, закупщиков и строителей. Реализованный подход сокращает ошибки и упрощает закупочные процедуры.

Над проектом работала совместная команда IBS и «Уралкалия» из более чем 200 человек. В рамках внедрения первой очереди обучено и подключено свыше 350 пользователей и специалистов поддержки. В их числе сотрудники «Уралкалия», АО «ВНИИ Галургии» и ООО «СМТ «БШСУ».

В ближайшей перспективе планируется перевести в САИД весь инвестиционный портфель действующих проектов. Кроме того, впереди запуск в опытно-промышленную эксплуатацию функциональности второй очереди — управления ресурсами и мобильных технологий для работы на стройплощадках.

Петр Сычев, директор отделения управления жизненным циклом IBS: «Этот проект уникален по функциональному объему и организационной сложности. Система охватывает все процессы, от инициации работ до ввода объектов в эксплуатацию, и позволяет находить баланс между интересами разных участников для достижения плановых показателей инвестиционной деятельности. Своим примером “Уралкалий” задает новый стандарт эффективности и качества для автоматизации управления капиталоемкими проектами в добывающем и обрабатывающем секторе экономики».

Эдуард Смирнов, заместитель генерального директора – технический директор ПАО «Уралкалий»: «IBS зарекомендовала себя как команда специалистов, умеющих реализовывать масштабные технологические проекты. С внедрением САИД мы сможем вывести управление капитальным строительством на новый уровень, заложив основу для эффективной эксплуатации объектов. Реализация функциональности в две очереди позволила сократить сроки запуска и начать максимально использовать преимущества ТИМ. Первый этап проекта уже принес результаты: мы выстроили сквозной процесс, снизили трудоемкость рутинных операций, устранили информационные разрывы и повысили оперативность взаимодействия между всеми участниками».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще