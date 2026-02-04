Группа «Черкизово» перешла c SAP PO на российскую платформу Integration Gears

Группа «Черкизово», отечественный производитель мяса, перевела интеграционные потоки с SAP PO на платформу Integration Gears от «Лаб СП». На сегодняшний день через платформу проходит более 100 интеграционных потоков из разных систем: SAP, «1С», СУБД, платформы IoT-мониторинга.

Целью проекта было найти надежное решение, способное заменить SAP PO, – требовался комплексный подход в рамках программы реорганизации и развития ландшафта «1С» (100+ систем). При этом важно было сохранить нативную интеграцию с SAP-системой.

На первом этапе реализации проекта команда российского разработчика «Лаб СП» провела анализ всех интеграционных потоков, которые работали в системе SAP, разбила их по типам на классы, выделила по 1-2 представителей из каждого, и в рамках одной миграции перевела на новую платформу 20 таких потоков.

«Первый этап проекта нам удалось реализовать в очень короткие сроки – всего за три месяца, – отметила Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП». – Для каждого класса интеграционных сценариев мы разработали шаблоны для переноса потоков из SAP PO на интеграционную платформу Integration Gears. Это позволяет заказчику в дальнейшем успешно масштабировать проект силами собственной ИТ-команды с точечным привлечением внешних подрядчиков».

«Мы выбрали «Лаб СП» за их экспертизу и инновационный подход. Продукт Integration Gears максимально соответствовал нашим сложным требованиям и позволил создать единую ИТ-архитектуру с центральным интеграционным компонентом. А участие в программе Early Adopter помогло нам вместе развивать платформу Integration Gears, которая сегодня стала надежным рабочим инструментом и продолжает совершенствоваться», – сказала Нина Сивоха, руководитель направления SAP дирекции ИТ в группе «Черкизово».

На текущий момент группа «Черкизово» в рамках Integration Gears использует интеграционный инструмент FESB и дополнительный модуль Enterprise Integration Kit (включает в себя коннекторы к разным системам, которые позволяют шине общаться с внешними системами по нативным для них интерфейсам и современным безопасным протоколам обмена). Также компания планирует протестировать новый модуль от «Лаб СП» – Monitoring Center. Он позволяет специалистам, которые сопровождают интеграционные решения, удобно конфигурировать рабочее пространство для мониторинга множества интеграционных потоков.