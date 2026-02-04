DataSpace Cloud: российский рынок облачных услуг до 2030 г. будет расти до 30% ежегодно

Российский рынок облачных услуг демонстрирует устойчивый рост до 30%. Такая динамика сохранится и в перспективе ближайших пяти лет, прогнозируют эксперты облачного провайдера DataSpace Cloud. Основными драйверами развития станут дефицит оборудования, рост гибкости и индивидуализации облачных сервисов, а также усиление кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители DataSpace Cloud.

Тренд 1. Дефицит оборудования и рост цен на оперативную память

Одним из основных драйверов роста спроса в этом году станет ситуация на рынке оперативной памяти. В 2025 г. многие компании стали отказываться от капитальных затрат, переориентируя бизнес на OPEX-модель. Кроме того, дополнительные риски и сроки поставки оборудования значительно тормозили проекты по строительству и модернизации ИТ-инфраструктуры.

В 2026 г. к этим сложностям добавилась еще одна – значительное увеличение стоимости серверного оборудования. Обеспечить высокий уровень эффективности работы стало проще именно с помощью услуг облачных провайдеров. Теперь гибкая модель потребления ресурсов и снижение финансовой нагрузки на бизнес при использовании облака выглядит гораздо привлекательнее, даже на длинном цикле жизни проекта.

Тренд 2. Рост гибкости и индивидуализации облачных сервисов

Компании больше не устраивают шаблонные решения. Чтобы успевать за обновлением бизнес-процессов облачная инфраструктура должна быть гибкой. Универсальные «коробочные» решения уступают место инфраструктуре, которая адаптируется под требования и задачи бизнеса и позволяет избежать крупных разовых затрат на оборудование за счет масштабируемых моделей. Именно этим обусловлен растущий спрос популярности сервисов IaaS и решений Private Cloud. Данные модели предоставляют заказчикам ключевое преимущество — возможность тонкой, поэлементной настройки ИТ-ресурсов в соответствии с конкретными задачами.

Тренд 3. Усиление кибербезопасности

Согласно данным аналитиков, только за 2025 г. количество хакерских группировок, целенаправленно атакующих отечественные компании, выросло более чем в два раза. Именно поэтому хранение критически важных данных компании все чаще доверяют отечественным облачным решениям. Надежная защита информации, эффективное управление рисками и строгое соответствие законодательным нормам становятся обязательными критериями при выборе облачного провайдера.

«Российский ИТ-рынок в 2025 г. можно охарактеризовать как структурно зрелый и растущий, — отметил Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud. — Он уже вышел из фазы адаптации и перешел к плановому импортозамещению и построению собственной технологичной экосистемы. Облако стало, по сути, основой ИТ-ландшафтов, а облачные провайдеры трансформировались из поставщиков ресурсов в ИТ-интеграторов. Кроме того, в сегодняшних условиях организации всех размеров стремятся, прежде всего, сбалансировать финансовые модели. Облачные сервисы предлагают гибкость, позволяя постепенно наращивать ресурсы и снижать финансовую нагрузку».

Алексей Макаркин подчеркнул: «Для российских облачных провайдеров наступает время больших возможностей. Сегодня облака приходят и в совершенно новые сферы, такие как медицина, финансовый и государственный сектор».

По прогнозам, российский рынок облачных сервисов к 2029 г. вырастет более чем вдвое и составит 801 млрд руб. при среднегодовом росте 21%. А порядка 44% опрошенных компаний, согласно исследованиям, уже имеют стратегию по внедрению облачных технологий и еще 25% — ее разрабатывают.