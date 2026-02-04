CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более 90% компаний в России планируют строить SOC с подрядчиками

Российские компании считают, что строить центр мониторинга кибербезопасности в одиночку — дорого и сложно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

По данным «Лаборатории Касперского», более 90% организаций в России, которые планируют создавать SOC в ближайшие два года, собираются привлекать внешних подрядчиков — полностью или частично, следует из результатов глобального опроса компаний со штатом более 500 человек, у которых пока нет собственного SOC, но такие планы уже есть.

В России картина почти совпадает с мировой: 67% компаний готовы отдать подрядчикам часть задач, ещё 25% — полностью передать SOC на аутсорс. Самостоятельно строить центр мониторинга готовы менее 10% респондентов. Компании, которые планируют работать с подрядчиками, чаще всего хотят доверить им установку и развёртывание решений, сопровождение технологий, мониторинг угроз и даже проектирование SOC.

В России также заметен высокий интерес к обучению и сертификации собственной команды — этот пункт отметили более половины опрошенных. Главная причина популярности аутсорса вполне прагматична: обеспечить круглосуточную защиту своими силами могут далеко не все. Кроме того, компании рассчитывают снизить нагрузку на внутренних ИБ-специалистов и получить доступ к более зрелым технологиям и экспертизе. Как отмечают в «Лаборатории Касперского», передача части функций SOC внешним исполнителям позволяет бизнесу сосредоточиться не на рутине, а на стратегических задачах — от выстраивания процессов реагирования до повышения устойчивости ключевых сервисов.

«При построении SOC ключевым вызовом становится не только сбор и анализ событий безопасности, но и способность быстро и предсказуемо реагировать на них в масштабе всей инфраструктуры. Без автоматизации такие процессы требуют значительных ресурсов и плохо масштабируются. Платформенный подход к автоматизации ИТ-и ИБ-операций позволяет связать мониторинг, реагирование и управление конфигурациями в единый контур. Именно на такие сценарии ориентирована платформа Astra Automation: автоматическое выполнение ответных действий по событиям, снижение ручной нагрузки на команды и повышение устойчивости процессов безопасности», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации «Группы Астра».

