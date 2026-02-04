Axenix: цифровизация АПК может принести отрасли до 1,5 трлн операционной прибыли до конца 2030 года

Консалтинговая технологическая компания Axenix подготовила обзор технологического фундамента цифровизации российского агропромышленного комплекса. Эксперты компании проанализировали глобальный и российский рынки АПК, основные технологические тренды в агропромышленном секторе, порядка 190 технологических решений для АПК, степень покрытия производственных процессов в ключевых сегментах АПК и составили карту эффектов от внедрения цифровых технологий. Результаты исследования показывают, что российский рынок ИТ-решений для сельского хозяйства успешно преодолел период турбулентности после ухода западных вендоров и может закрывать базовые потребности отрасли в технологиях.

По данным Axenix, российский агропромышленный комплекс демонстрирует темпы роста выручки на уровне 14% ежегодно, значительно опережая среднемировые показатели. При этом цифровая трансформация АПК во многом зависит от масштаба компании. Крупные игроки уже системно инвестируют в цифровые решения, тогда как для части рынка цифровизация остается задачей на перспективу. В результате потенциал отрасли пока реализуется не полностью с точки зрения технологий.

Эксперты Axenix оценили насыщенность рынка ИТ-решениями в разрезе ключевых сегментов АПК. Наиболее высокая готовность технологического фундамента характерна для растениеводства, животноводства (КРС) и производства пищевых продуктов, где представлен широкий выбор решений с хорошим функциональным покрытием производственных процессов. Средний уровень технологической насыщенности демонстрируют свиноводство и рыболовство. Наименее обеспечен технологиями сегмент птицеводства, где количество доступных решений ограничено, а их функциональное покрытие остается недостаточным для обеспечения процессов всей производственной цепочки.

Рынок ИТ-решений для АПК в основном ориентирован на базовую автоматизацию – 48% от общего числа решений. Существенно меньшие доли занимают «умные устройства» (26%), искусственный интеллект (12%), роботизация (8%) и цифровые каналы взаимодействия (6%). Практика лидеров цифровизации подтверждает этот тренд: они сосредоточены на базовой автоматизации и инструментах сбора данных и сокращения ручного труда, а также на точечном внедрении интернета вещей и искусственного интеллекта для решения специфических задач.

По оценкам Axenix, комплексная цифровая трансформация может обеспечить компаниям АПК рост операционной прибыли в диапазоне 5-20% в зависимости от структуры бизнеса, его цифровой зрелости и выбранных приоритетов трансформации. Минимальный эффект достигается за счет внедрения базовой автоматизации, тогда как максимальный реализуется при внедрении полного спектра цифровых решений, включая ИИ, IoT и прочие технологии.

В производственном ядре наибольшее влияние оказывает искусственный интеллект за счет предиктивной аналитики и интеллектуального мониторинга. В сегментах КРС и свиноводства критическую значимость приобретают умные устройства для индивидуального мониторинга животных.

В переработке сырья и производстве готовой продукции наибольшую экономическую отдачу демонстрируют роботизация и базовая автоматизация, снижающие вариативность процессов и исключающие человеческий фактор. В корпоративных функциях максимальный вклад в операционную эффективность бизнеса формируют технологии искусственного интеллекта, особенно в планировании, закупках, коммерции и маркетинге. Это связано с тем, что ИИ повышает точность прогнозирования и сценарного моделирования, снижая стоимость ошибок планирования, оптимизирует решения по поставщикам и условиям, уменьшая закупочную стоимость, а также обеспечивает управление выручкой за счет интеллектуального ценообразования.

«Российский рынок ИТ-решений для агропромышленного комплекса сформировал достаточное технологическое предложение по всем ключевым сегментам. При системном подходе к цифровой трансформации совокупный эффект для отрасли может составить порядка 1,5 трлн руб. операционной прибыли до конца 2030 г. Ключевым условием достижения этого потенциала выступает переход от фрагментарных внедрений к формированию единой интеллектуальной экосистемы, где данные становятся основой новой эффективности, а искусственный интеллект – центральной связью между всеми звеньями цепочки. Компании, которые уже сегодня инвестируют в комплексную цифровизацию, формируют устойчивое конкурентное преимущество на горизонте ближайших десятилетий», – сказал Егор Викторов, директор практики «Стратегический консалтинг» компании Axenix.