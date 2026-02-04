CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп»

«Айтеко» объяила о выводе на рынок нового продукта – системы автоматизированного контроля качества промышленной печати Vmx Dequs: PIS, разработанной компанией Videomatrix (входит в ГК «Айтеко»). Первым промышленным внедрением решения стал совместный проект с компанией «Альта-В», реализованный на производственных площадках «Сегежа Групп». Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп».

Система введена в промышленную эксплуатацию на трех предприятиях «Сегежа Групп» — в Сегеже и Сальске – и предназначена для высокоточного мониторинга качества печати, встроенной в производственный процесс, в режиме реального времени. Vmx Dequs: PIS способна обнаруживать мельчайшие дефекты печатного изображения размером до 0,05 мм, оперативно уведомлять оператора и подсвечивать области брака, что позволяет минимизировать производственные потери и существенно повысить стабильность качества выпускаемой продукции.

«Решение Vmx Dequs: PIS – это новый продукт в портфеле Videomatrix, который мы разработали с целью предложить рынку современную, точную и полностью отечественную альтернативу зарубежным системам инспекции промышленной печати. Внедрение системы на площадках «Сегежа Группа» стало одновременно фактическим выводом продукта на рынок. Одним из ключевых технических преимуществ нашего решения является сбалансированное сочетание промышленной надёжности, гибкости интеграции и адаптивности под конкретные производственные задачи», – отметил Фарид Нигматуллин, генеральный директор Videomatrix.

Система использует технологии машинного зрения и интеллектуального анализа печати, осуществляя сравнение печатного изображения с эталонным образцом по цветовым и геометрическим параметрам. Решение отличается универсальностью и подходит для контроля печати на различных материалах – от бумаги и картона до полимеров и металла.

Проект реализован в формате технологического партнёрства компаний Videomatrix и «Альта-В». Компания «Альта-В» является разработчиком и интегратором программно-аппаратного комплекса AlVK-7000, который обеспечивает устойчивую работу системы видеоконтроля в условиях непрерывного производственного процесса.

Архитектура внедренного решения на базе ПАК AlVK-7000 и Vmx Dequs: PIS предусматривает возможность дальнейшего развития функциональности, включая работу с камерами высокого разрешения, расширенные сценарии анализа изображений и формирование управляющих сигналов для корректировки работы печатного оборудования в рамках производственной линии.

«Полностью отечественная система инспекции промышленной печати в таком формате давно востребована рынком, особенно в условиях изменения ландшафта поставок после ухода западных вендоров. Реализация проекта в партнёрстве с Videomatrix позволила предложить промышленным предприятиям комплексное решение, готовое к эксплуатации в составе российских аппаратно-программных комплексов», — отметил генеральный директор «Альта-В» Алексей Терентьев.

