CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт»

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) на базе Уфимской высшей школы экономики и управления (УВШЭУ) участник отечественного рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» открыла ИТ-лабораторию совместно с «Р7» (разработчик офисного программного обеспечения) и «БПМСофт» (разработчик low-code платформы). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основная задача проекта — помогать будущим специалистам нефтегазовой промышленности осваивать практические навыки работы с российскими ИТ-продуктами, интегрированными в учебный процесс, а разработчикам — апробировать программные решения. Это позволит формировать устойчивый кадровый резерв и развивать отечественное ПО.

Мультивендорная лаборатория включает четыре кабинета, в каждом — 12—14 рабочих мест с предустановленной операционной системой Astra Linux, на которой развернут целый «оркестр» программных инструментов: пакет приложений Р7 офис, low-code платформа BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов и управления ими в единой цифровой среде, встроенные ML-инструменты для работы с данными и интеллектуальными сценариями, а также «1С» (продукт «Софтехно»). Продукты будут интегрированы не только в учебные программы по десяткам дисциплин, но и в работу студенческих академий.

Студенты получат доступ к полноценной промышленной среде, в которой смогут моделировать бизнес-процессы, разрабатывать, тестировать и внедрять прикладные решения — от внутренних сервисов до интеллектуальных модулей на базе машинного обучения. Платформа BPMSoft позволит создавать собственные ML-модели, обучать их на реальных данных и интегрировать с другими ИТ-системами. Освоив «Р7 офис» на Astra Linux, будущие специалисты научатся поддерживать работу с документами при переходе организации на российское ПО.

Всего в УГНТУ учится свыше 25 тыс. студентов, из них более 1 тыс. ежегодно в рамках проекта будут развивать свой уровень компетенций в области работы на российском ПО. Лаборатория станет также центром повышения квалификации и переподготовки в ИТ-направлении и для действующих сотрудников компаний-партнеров, и для всех желающих познакомиться с самым современным российским софтом.

Компании-партнеры также примут участие в разработке образовательных программ УГНТУ, интегрируя в них возможности получить практические навыки работы с отечественным софтом, который уже активно используется в отрасли. В итоге проект затронет такие дисциплины, как операционные системы, алгоритмы и структуры данных, информационные системы в бизнесе, управление цифровыми проектами, базы данных, обработка и визуализация больших данных, менеджмент, системный анализ, проектирование информационных систем и др. Преподаватели этих дисциплин должны будут пройти аттестацию и сертификацию.

«Крупнейшие добывающие компании уже перешли на российские решения и ждут новых специалистов, умеющих работать с ними. Мультивендорная лаборатория в ведущем нефтегазовом вузе страны дает возможность готовить таких специалистов: они получат практические знания по отечественному системному и прикладному программному обеспечению, которое активно используется на предприятиях нефтяной отрасли страны. Проект должен вывести УГНТУ на новый уровень также за счет обучения на базе лаборатории и профессорско-преподавательского состава», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Для нас важно, чтобы начинающие специалисты получали прикладной опыт работы с российским ПО уже в стенах университета. Открытие мультивендорной лаборатории в УГНТУ — это прежде всего вклад в практическую подготовку будущих профессионалов к работе с отечественными ИТ-решениями. Мы видим ценность в синергии университета, индустрии и вендоров — это самый эффективный путь для формирования прикладных компетенций, востребованных в реальных проектах цифровой трансформации и на современном рынке труда», — сказал Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7».

«Наша цель в открытии лаборатории — дать возможность студентам и молодым специалистам не просто изучать бизнес-процессы, но и превращать свои идеи в реальные цифровые продукты. Эксперты BPMSoft также примут участие в разработке образовательных программ, будут проводить практические мастер-классы и менторские сессии для студентов. Такой подход обеспечит практико-ориентированную подготовку и позволит участникам проекта получить навыки, востребованные на российском рынке», — сказала Юлия Голякина, руководитель направления «BPMSoft Образование».

«Открытие ИТ-лаборатории — еще одно подтверждение, что УГНТУ готовит специалистов, обладающих актуальными цифровыми компетенциями. Мы используем формат корпоративного обучения, прикладной подготовки, поэтому выбор продуктов «Группы Астра», «Р7», «БПМСофт», «» не случаен: это ответ на запрос наших индустриальных партнеров — предприятий-лидеров, таких как «Газпром нефть». Вуз также готов разрабатывать и реализовывать новые программы дополнительного образования в этом направлении, помогая нефтегазовому сектору в масштабной задаче импортозамещения ИТ-инфраструктуры», — отметил Олег Баулин, ректор УГНТУ.

«Специалисты, которые умеют интегрировать решения разных производителей российского ПО в единую экосистему, сейчас очень востребованы. В «Газпром нефти» высокий спрос на таких экспертов, и это касается не только Уфы, где у нас большой ИТ-кластер. Нам нужны такие кадры в Москве, Петербурге, в других региональных центрах. Новая лаборатория в УГНТУ даст молодым специалистам возможность прокачать навыки, которые сразу найдут применение в современной цифровой нефтяной компании, а также будут актуальны практически в любой индустрии», — сказал Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталья Починок, АПКИТ: ИТ больше нельзя оценивать только по скорости и эффективности

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще