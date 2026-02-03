CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сообщество italy оцифровали сервисное обслуживание ресторанов и работу бэк-офиса с помощью Okdesk

Ресторанное сообщество italy развивает более 16 проектов в сфере HoReCa в Москве и Санкт-Петербурге. Среди них такие известные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Goose Goose, HITCH, Joli Grand Bistrot, Juan Cantina Espanola, Bist meat & pasta bar, Ателье tapas&bar и другие, каждый из которых работает с большим количеством профессионального кухонного оборудования, инженерных систем и цифровых сервисов. По мере развития и роста количества заведений, вопрос централизованного управления сервисным обслуживанием стал критически важным для обеспечения стабильной работы всех объектов и сохранения единого уровня сервиса.

Для решения этой задачи в italy внедрили платформу для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk, объединив всю информацию по обслуживанию в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

В холдинге italy реализована мультиканальная схема регистрации заявок. Обращения из ресторанов и бэк-офиса поступают через клиентский веб-портал, сотрудников поддержки, Telegram-бот и мобильное приложение заявителя Okdesk. Основной поток заявок формируется за счет цифровых каналов, которыми активно пользуются сотрудники ресторанов, включая шеф-поваров и су-шефов. Сервисное обслуживание встроено в операционные процессы ресторанов и влияет на стабильность их работы и качество сервиса.

Независимо от канала поступления все заявки обрабатываются по единым правилам: с фиксацией проблемы, назначением исполнителя, контролем сроков и подтверждением результата. По итогам выполнения работ в системе отражаются фактические трудозатраты. Эти данные позволяют анализировать загрузку специалистов, контролировать работу внешних подрядчиков и оценивать эффективность сервисного обслуживания – в том числе в разрезе отдельных заведений.

Сегодня в ресторанах italy работает единая сервисная мультиканальная платформа, которая охватывает работу всех объектов экосистемы и позволяет управлять «невидимой» частью ресторанного бизнеса как прозрачным и измеряемым процессом – без потери качества и управляемости.

