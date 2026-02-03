CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Setl Group тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS

Setl Group продолжает цифровизацию строительных процессов. Холдинг тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS на своих строящихся объектах. Использование современных ИT-инструментов позволяет не только минимизировать издержки и сокращать сроки строительства, но и создавать прозрачные процессы на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Об этом CNews сообщили представители Setl Group.

В результате тестирований технология помогла выявить возможности для оптимизации на нескольких участках строительства. Кроме того, оборудование показало стабильную работу в различных условиях, а обмен данными между площадкой и офисом занял не более 5 минут.

Все участники тестирования — департаменты проектирования, строительства и качества — подтвердили возможность внедрения технологии в текущие процессы компании. Поэтому по итогам тестирования на объектах Setl Group стартовал период опытной эксплуатации BRIO MRS со сбором данных для оценки эффективности и дальнейшего развития продукта.

«Для нас важно не только оценить текущую эффективность решения и его потенциал для дальнейшего развития в контексте уже применяемых в Холдинге технологий лазерного сканирования и фотограмметрии. Прежде всего необходимо четко определить перечень практических задач, с которыми решение сможет справиться в реальных условиях. Такой подход позволяет отделить действительно работающие технологии от красивых презентаций, чтобы выбирать инструменты, гарантирующие реальный результат», — отметил Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий Setl Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще