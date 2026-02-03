Setl Group тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS

Setl Group продолжает цифровизацию строительных процессов. Холдинг тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS на своих строящихся объектах. Использование современных ИT-инструментов позволяет не только минимизировать издержки и сокращать сроки строительства, но и создавать прозрачные процессы на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Об этом CNews сообщили представители Setl Group.

В результате тестирований технология помогла выявить возможности для оптимизации на нескольких участках строительства. Кроме того, оборудование показало стабильную работу в различных условиях, а обмен данными между площадкой и офисом занял не более 5 минут.

Все участники тестирования — департаменты проектирования, строительства и качества — подтвердили возможность внедрения технологии в текущие процессы компании. Поэтому по итогам тестирования на объектах Setl Group стартовал период опытной эксплуатации BRIO MRS со сбором данных для оценки эффективности и дальнейшего развития продукта.

«Для нас важно не только оценить текущую эффективность решения и его потенциал для дальнейшего развития в контексте уже применяемых в Холдинге технологий лазерного сканирования и фотограмметрии. Прежде всего необходимо четко определить перечень практических задач, с которыми решение сможет справиться в реальных условиях. Такой подход позволяет отделить действительно работающие технологии от красивых презентаций, чтобы выбирать инструменты, гарантирующие реальный результат», — отметил Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий Setl Tech.