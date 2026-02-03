Российские ИБ-компании делают ставку на Китай и Индию из-за опережающего роста рынков

Китай и Индия становятся ключевыми направлениями международной экспансии для российских компаний в сфере информационной безопасности. Причина в быстром росте локальных ИБ-рынков на фоне замедления динамики в традиционных регионах и ограниченной емкости внутреннего рынка. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Согласно данным IDC, объем рынка информационной безопасности Китая увеличится с $11,2 млрд в 2025 г. до $17,8 млрд к 2029 г. при среднем ежегодном темпе роста (CAGR) 9,7%. Индийский рынок демонстрирует еще более высокую динамику: по оценке US Trade, он вырастет с $5,6 млрд в 2025 г. до $12,9 млрд в 2030 г., что соответствует CAGR на уровне 18,3%.

Эти показатели заметно превышают среднемировые темпы роста ИБ-рынка (11,84%), а также динамику российского сегмента. По оценке «Б1», объем российского рынка ИБ увеличится с $31,56 млн до $55,4 млн за сопоставимый период. Существенный разрыв в абсолютных значениях и темпах роста делает выход на международные рынки, прежде всего азиатские, одним из ключевых условий масштабирования бизнеса российских разработчиков.

Дополнительным фактором привлекательности Китая и Индии является активная государственная политика в сфере кибербезопасности. В КНР продолжается ужесточение регулирования в области защиты данных и критической инфраструктуры. В Индии развитие ИБ встроено в национальную инициативу «Цифровая Индия», в рамках которой реализуется программа «Кибербезопасная Индия». На фоне 850 млн интернет-пользователей и почти половины мировых цифровых платежей страна сталкивается с высокой концентрацией киберугроз: до 36% атак приходится на государственный сектор.

Поддержку международной экспансии оказывают и российские институты развития: АСИ, «Иннопрактика», «Руссофт», которые выстраивают взаимодействие с локальными партнерами, формируют бизнес-миссии и развивают зарубежные технологические хабы.

При этом подходы к выходу на рынки Китая и Индии существенно различаются. В КНР критически важны прохождение строгих процедур сертификации, соблюдение требований по локализации данных и партнерская модель работы через альянсы или лицензионные соглашения с местными игроками. Один из показательных кейсов, проект по созданию центра обработки данных на юге Китая для оказания локализованных ИБ-услуг. В Индии, напротив, ключевую роль играют партнерства с локальными интеграторами и MSSP-провайдерами, а также адаптация решений под требования инициативы Make in India.

Наиболее перспективными для азиатских рынков остаются решения в области предотвращения утечек данных (DLP), обнаружения целевых атак, защиты критической инфраструктуры и АСУ ТП, а также сервисы на базе поведенческого анализа и машинного обучения.

«Китай и Индия — это не просто растущие рынки, а самостоятельные экосистемы со своими стандартами, регуляторикой и ожиданиями заказчиков. Для российских компаний успех здесь возможен только при глубокой локализации продуктов и выстраивании долгосрочных партнерских моделей», — отметил Дмитрий Васильев, директор по информационной безопасности «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

По его словам, азиатское направление уже в ближайшие годы может стать одним из ключевых драйверов выручки для российских ИБ-вендоров, готовых инвестировать в адаптацию решений и работу с локальными рынками. Таким образом, Китай и Индия формируют для российского ИБ-бизнеса окно возможностей, которое при грамотной стратегии способно компенсировать ограниченность традиционных рынков и обеспечить устойчивый рост в среднесрочной перспективе.