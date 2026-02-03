CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Кортрос» поделилась опытом внедрения искусственного интеллекта в строительстве

ГК «Кортрос» рассказала об опыте системного внедрения искусственного интеллекта в строительстве и представила прогнозы развития ИИ-технологий в отрасли. Компания начала системно внедрять искусственный интеллект с 2025 г. Сегодня девелопер развивает собственные решения, внедряет вендорские сервисы и использует облачные модели для небольших, но регулярных задач. Большое внимание уделяется и обучению сотрудников — компания помогает им применять генеративные модели, ИИ-поисковики и ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители «Кортрос».

«Основная цель внедрения ИИ для нас — рост производительности труда. Мы стараемся не просто автоматизировать или частично заменить отдельные операции, а переосмысливать процессы целиком, чтобы после внедрения ИИ они масштабировались в 10 и более раз или же открывали новые направления роста эффективности. Вторая важная задача — работа с неструктурированными данными. Там, где классические системы аналитики не справляются, ИИ позволяет повысить управляемость процессов и качество принимаемых решений», — сказал руководитель отдела внедрения искусственного интеллекта дирекции по цифровой трансформации ГК «Кортрос» Антон Познанский.

Перед запуском любой ИИ-инициативы в компании обязательно определяют бизнес-метрики, на которые она должна повлиять, и оценивают ее эффект: соотношение полученных или сэкономленных для компании бюджетов к затратам на внедрение и поддержку решения.

Среди сервисов, которые уже внедрены в ГК «Кортрос», — собственная речевая аналитика. Она используется для контроля качества общения менеджеров с клиентами. Решение существенно разгрузило руководителей отделов продаж и позволило точнее видеть зоны роста сотрудников.

В процессе внедрения — co-pilot для автоматического заполнения данных о клиенте и итогах звонка в CRM, что поможет повысить качество обработки обращений и высвободить время менеджеров для работы с клиентами. Также девелопер ведет R&D-работы по категоризации клиентов на целевые аудитории для повышения эффективности удерживающих рекламных кампаний и по прогнозированию дальнейших действий клиента.

Отдельное направление — «умная» корпоративная база знаний на основе ИИ. Она позволяет находить ответы быстрее и точнее, даже если информация находится в разных документах или вопрос сформулирован недостаточно точно. Такая база позволит сократить время, затрачиваемое на коммуникацию и поиск информации между подразделениями. В компании ожидают, что это позволит обеспечить общий рост производительности проектных команд и участвующих с ними в общих задачах подразделений минимум на 30%.

База знаний —это только первый этап, за которым следует этап создания внутрикорпоративных ИИ-агентов, позволяющих автоматизировать процессы работы проектных команд. Кроме того, в компании активно используются нейросети для повышения личной эффективности сотрудников. Уже сейчас около 20% сотрудников применяют ИИ в ежедневной работе, что способствует росту скорости и объема решаемых ими задач.

«Основной барьер при внедрении ИИ в строительстве, особенно для застройщиков с высокой долей индивидуальных проектов, — недостаточный объем данных для обучения моделей. Это существенно ограничивает скорость масштабирования решений. В целом ИИ в строительстве пока находится на стадии точечного внедрения и пилотирования. В ближайшие один-два года ключевой фокус отрасли будет сосредоточен на оптимизации управления проектами, повышении эффективности проектирования, автоматизации проверки документации и развитии BIM-аналитики», — сказал Антон Познанский.

По мнению эксперта, реалистичный сценарий на ближайшие 10-15 лет — широкое использование ИИ-ассистентов в проектировании, управлении проектами и контроле качества при сохранении ключевой роли человека во всех критически важных решениях. На строительных площадках возможна роботизация отдельных узких операций, однако появление полноценных жилых кварталов или городов, созданных искусственным интеллектом без участия человека, в обозримом будущем пока маловероятно.

