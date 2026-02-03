«Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, запустила публичный информационный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000). Теперь всем желающим без дополнительных согласований и бюрократических процедур доступны дата-шит, SDK, API, reference design плат, схемы, ТТХ и другая информация для разработчиков.

Цель инициативы — максимально упростить старт разработки решений на базе микроконтроллера Baikal-U (BE-U1000), сократить время интеграции и сделать работу удобной для инженерных команд, технологических партнеров, сообществ разработчиков и образовательных проектов. Портал будет регулярно обновляться и дополняться — планируется публикация новых практических примеров применения и прикладных заметок (use cases/application notes), а также дальнейшее улучшение пользовательского опыта при работе с продуктами компании.

Baikal-U (BE-U1000) — отечественный высокопроизводительный универсальный микроконтроллер с функцией управления электродвигателями на базе российских RISC-V-ядер от компании CloudBEAR. Предназначен для индустриального применения, в том числе на объектах КИИ, в составе роботизированных комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учёта, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT). Наличие функции управления электродвигателями и высокие характеристики энергоэффективности позволяют применять микроконтроллер в системах управления беспилотными летательными аппаратами.

«Мы решили кардинально изменить парадигму взаимодействия с разработчиками, избавиться от излишней бюрократии и максимально улучшить пользовательский опыт, связанный с нашими продуктами, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс». — Уверен, это даст не только положительную обратную связь, которая позволит улучшить функциональность и технические характеристики наших устройств, процессы работы с сообществом и его поддержки, но и будет способствовать развитию всей экосистемы чипов Baikal».