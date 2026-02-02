CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий

МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений среди компаний Тюменской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интернета-вещей (IoT) с ростом 18% по сравнению с 2024 г., опередив облачные решения и видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По приросту инвестиций в интернет вещей Тюменская область заняла первое место среди всех уральских и сибирских регионов. Ключевым драйвером роста спроса на IoT-технологии стало активное внедрение M2M-устройств, позволяющих автоматизировать и анализировать работу тюменских предприятий. Чаще всего такие умные устройства использовались в сфере ЖКХ, включая водоснабжающие организации и энергосбыт. Самым востребованным применением технологии стал дистанционный мониторинг работы счетчиков воды, электроэнергии и удаленного сбора показаний с них. Цифровое решение в режиме онлайн фиксирует все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Также в Тюменской области интернет вещей активно используется на производственных предприятиях для управления оборудованием, автопарком и разъездным персоналом путем сбора данных с датчиков. Трендом М2М-устройств остается их интеграция с IoT-платформой для анализа маршрутов транспортной логистики, предотвращения аварий и снижения расходов на топливо.

«Тюменская область ежегодно входит в число лидеров по цифровой трансформации среди российских регионов, активно инвестируя в комплексные проекты различных отраслей экономики. В 2025 году бизнес активно внедрял Iot-решения, облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение, о чем свидетельствует рост спроса на эти сервисы. При этом фокус инвестиций в направления связан с использованием возможностей искусственного интеллекта. Так, например, наше цифровое решение, установленное на транспорте тюменской компании «СибБурМаш», с помощью машинного зрения повышает безопасность перевозок на дорогах общего пользования, а на крупном птицеводческом предприятии региона искусственный интеллект помогает следить за изменением температуры и влажности в цехах. Все эти технологии сокращают издержки и служат надежным цифровым фундаментом бизнеса для дальнейшего роста и развития», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Продажи российских серверов и СХД за год выросли почти вдвое

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

В «Почте России» цифровая революция. Радикально упростили отправку посылок – теперь не нужно указывать индекс, адрес и даже имя получателя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще