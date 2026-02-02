Тюменский бизнес увеличил инвестиции в IoT-решения для автономности работы предприятий

МТС проанализировала востребованность российских ИТ-решений среди компаний Тюменской области. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций стала технология интернета-вещей (IoT) с ростом 18% по сравнению с 2024 г., опередив облачные решения и видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По приросту инвестиций в интернет вещей Тюменская область заняла первое место среди всех уральских и сибирских регионов. Ключевым драйвером роста спроса на IoT-технологии стало активное внедрение M2M-устройств, позволяющих автоматизировать и анализировать работу тюменских предприятий. Чаще всего такие умные устройства использовались в сфере ЖКХ, включая водоснабжающие организации и энергосбыт. Самым востребованным применением технологии стал дистанционный мониторинг работы счетчиков воды, электроэнергии и удаленного сбора показаний с них. Цифровое решение в режиме онлайн фиксирует все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Также в Тюменской области интернет вещей активно используется на производственных предприятиях для управления оборудованием, автопарком и разъездным персоналом путем сбора данных с датчиков. Трендом М2М-устройств остается их интеграция с IoT-платформой для анализа маршрутов транспортной логистики, предотвращения аварий и снижения расходов на топливо.

«Тюменская область ежегодно входит в число лидеров по цифровой трансформации среди российских регионов, активно инвестируя в комплексные проекты различных отраслей экономики. В 2025 году бизнес активно внедрял Iot-решения, облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение, о чем свидетельствует рост спроса на эти сервисы. При этом фокус инвестиций в направления связан с использованием возможностей искусственного интеллекта. Так, например, наше цифровое решение, установленное на транспорте тюменской компании «СибБурМаш», с помощью машинного зрения повышает безопасность перевозок на дорогах общего пользования, а на крупном птицеводческом предприятии региона искусственный интеллект помогает следить за изменением температуры и влажности в цехах. Все эти технологии сокращают издержки и служат надежным цифровым фундаментом бизнеса для дальнейшего роста и развития», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.