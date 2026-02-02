Таск-трекер Weeek запустил инструмент для планирования и оценки загрузки сотрудников

Таск-трекер Weeek запустил инструмент для планирования и оценки загрузки сотрудников. Новая функция «Загруженность» позволяет планировать работу команды с учетом количества свободных рабочих часов каждого участника – на неделю или месяц вперед. Инструмент с возможностью оценки загрузки по всем задачам сотрудников стал первым на российском рынке таск-трекеров. Обновление уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщил представитель Weeek.

В ходе опроса рынка Weeek зафиксировал, что большинство руководителей, тимлидов и менеджеров вручную оценивают загрузку каждого менеджера. Из-за большого потока задач и количества сотрудников, планирование становилось неточным, а сроки и загрузка распределялись без понимания доступности команды.

Теперь внутри таск-трекера можно оценивать фактическую загруженность исполнителей на долгосрочную перспективу. Новый инструмент Загруженность позволит выстроить индивидуальный рабочий график и управлять свободным временем команды.

Уровень занятости отражается на графике, который учитывает общий объем доступных рабочих часов на неделю или месяц. График показывает фактическое распределение времени в часах по каждому исполнителю и по каждой задаче. Система также предупредит о достижении или превышении лимита занятости, выведет общую загрузку в часах за нужный период.

Функция «Загруженность» особенно будет полезна агентствам, менеджерам, разработчикам цифровых продуктов и тимлидерам, а также командам, работающим спринтами или на почасовой ставке.

«Руководителям важно видеть общую картину работы: насколько загружена команда, сколько дней занимает задача и будет ли время на следующей неделе, чтобы взять другую. Когда эти данные собраны в одном наглядном графике, планирование занимает не часы, а минуты. Для этого создан инструмент «Загруженность». Он помогает управлять ресурсами сразу по всем проектам компании и принимать решения на основе фактов, а не ощущений. Такой инструмент – первый на российском рынке», – сказала CEO Weeek Инга Скерсь.

В будущем разработчики планируют расширять функционал: добавить учет отпусков, ретроспективный анализ загрузки и оценку задач не только в часах, но и в сторипоинтах.

Инструмент доступен пользователям тарифов Pro и Biz, а также в течение двухнедельного бесплатного тестового периода на тарифе Pro.