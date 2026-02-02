ГК «Ренна» внедрила «Дельта BI» для глубинной аналитики данных

Группа компаний «Ренна» завершила внедрение системы бизнес-аналитики «Дельта BI». Решение позволило полностью избавиться от ручного труда при консолидации данных, сократить время подготовки регулярной отчетности, а также получить инструмент для поддержки принятия управленческих решений. Продукт используют 135 сотрудников компании, которые могут самостоятельно настраивать отчеты благодаря low-code подходу. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

Группа компаний «Ренна» — участник рынка молочной продукции в стране. Ей принадлежат такие бренды, как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское», «Кореновочка» и др. Группа компаний осуществляет полномасштабную цифровизацию на всех уровнях и во всех направлениях деятельности, от производственных линий до административно-хозяйственного блока. Внедрение импортонезависимой BI-системы — часть этого глобального процесса.

Для группы компаний «Ренна» было важно с помощью BI не только полностью автоматизировать подготовку отчетности и уйти от ручного труда в процессе консолидации данных, но и предложить руководителям удобный инструмент для поддержки управленческих решений. Именно поэтому была выбрана платформа «Дельта BI», которая способна работать с большими массивами данных без потери в качестве и сроках обработки. Также она предоставляет широкие возможности визуализации и построена по принципу self-service. Благодаря такому подходу сотрудники «Ренны» смогут самостоятельно формировать и настраивать отчеты, не зависеть от программистов и закрывать все запросы в сжатые сроки.

Кроме того, «Дельта BI» полностью соответствует фокусу группы компаний на технологическую независимость от зарубежного программного обеспечения. Это критически важно для стратегической устойчивости и надежности бизнеса. Платформа «Дельта BI» — решение, которое не уступает импортным аналогам по уровню функциональности и обладает привычным для бизнес-пользователей интерфейсом.

В ходе проекта была развернута аналитическая система, которой пользуются 135 сотрудников из подразделений продаж и аналитики. Инструмент предназначен в том числе для использования топ-менеджментом. Пользователи получили удобный инструмент для сбора данных и формирования отчетности, который могут настраивать под свои потребности без привлечения технических специалистов. При этом, система обладает мощным конструктором таблиц и графиков, который позволяет реализовывать даже сложные отчеты, и высокой скоростью обработки данных — в том числе за счет интеграции с ClickHouse.

В результате внедрения «Дельта BI» в «Ренне» сократилось время подготовки регулярных отчетов, освободив ресурсы команды для решения более важных задач. А руководству, в свою очередь, стали доступны наглядные отчеты по маржинальной прибыли.

«Мы действовали поэтапно. На старте детально проанализировали текущее состояние процессов в компании заказчика и разработали план работ. Далее перешли к созданию первых дашбордов. При этом, работая по гибкой agile-методологии, постоянно получали обратную связь от бизнес-пользователей и сразу же дорабатывали систему под их нужды. Такой подход помог получить на выходе ровно тот продукт, который ожидали бизнес-пользователи», — сказала Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI».

«Для “Ренны”, как для одного из лидеров отрасли, важно постоянно развивать все процессы внутри компании, делать их более эффективными и устойчивыми к внешнему воздействию. Мы рассчитываем, что внедрение “Дельта BI” позволит изменить культуру работы с данными и принятия управленческих решений, а также сделает их еще более взвешенными, опирающимися на достоверные и единые результаты анализа», — отметил Александр Плисов, руководитель группы проектов ГК «Ренна».