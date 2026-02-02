CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость «Компас-3D v24» и ОС «Альт»

Компания «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость системы проектирования «Компас-3D v24» и операционных систем семейства «Альт». Оба программных продукта включены в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Компас-3D v24» нативно работает в отечественных операционных системах «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К». Доступны все базовые возможности 3D-моделирования и 2D-проектирования, включая создание 3D-моделей деталей и сборок, чертежей, схем, спецификаций.

Благодаря прямой совместимости систем промышленные предприятия могут строить высокопроизводительную, стабильную и безопасную ИТ-инфраструктуру.

Ранее для работы в ОС семейства «Альт» были сертифицированы другие продукты «Аскон» из состава PLM-решения для управления жизненным циклом изделия: система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» (сервер и web-клиент) и система управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM» (сервер и web-клиент).

Операционные системы «Альт» поддерживают современное оборудование, содержат большой набор офисных приложений и совместимы с программами из реестра Минцифры. В семействе «Альт» есть операционные системы для серверов и виртуализации, а также контроллер домена «Альт Домен». Это позволяет построить комплексную инфраструктуру на базе операционных систем «Альт» и подобрать с отечественные и свободные решения под задачи заказчика.

